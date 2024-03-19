'Своє віддайте': Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ

Секретар РНБО прокоментував скандальні пропозиції спецпредставника Пекіна Лі Хуея.

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Олексій Данілов прокоментував пропозиції КНР / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Секретар РНБО Олексій Данілов різко відреагував на пропозицію Китаю щодо "мирних переговорів" із країною-агресором РФ.

Говорячи про скандальні пропозиції спецпредставника Пекіна Лі Хуея, він наголосив, що без України ніхто нашої країни вирішувати не буде. Про це секретар РНБО сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми не дозволимо нікому, жодній країні, без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати. І всі спроби, як і спроби нам диктувати якісь умови - ми надто дорого заплатимо за те, що маємо право сидіти за столом і маємо право розуміти, яким має бути мир... Якщо хтось вважає, що ми маємо позбутися своєї території, позбутися свого суверенітету... своє віддавайте, ми своє віддавати нікому не збираємося і не будемо", - сказав він.

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Водночас секретар РНБО також нагадав, що в України є Конституція, яка чітко визначає кордони нашої держави.

"Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями так брати і розкидатися. Тому що якомусь Хуї, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони повинні це вирішувати. Це буде вирішувати народ України на чолі з президентом... Позиція наша доволі проста і зрозуміла... з України, а після цього ми будемо з вами починати про щось говорити", - додав Данілов.

Хто такий Олексій Данілов Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

Мирні переговори Росії та України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичне завершення війни між Росією та Україною можливе лише за українською формулою миру. В інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру він заявив, що Україна не бажає повторення Мінських домовленостей.

Також 2 березня після дипломатичних переговорів у Москві міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Крім цього, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про готовність відновити переговори між Росією та Україною, які раніше проходили в Стамбулі. Він підкреслив, що підтримує незалежність і територіальну цілісність України, однак вважає за необхідне об'єднати зусилля для досягнення миру.

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