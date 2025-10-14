Рус
"Приліт" по нафтобазі та пожежа: дрони РФ атакували Сумщину та Чернігівщину

Анна Ярославська
14 жовтня 2025, 12:00
Найбільше атак - у Сумському та Шосткинському районах.
На Чернігівщині горить нафтобаза
На Чернігівщині горить нафтобаза / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • У Чернігівській області зафіксовано 22 обстріли та 84 вибухи
  • У Сумській області - майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах
  • У Ніжинському районі дрони влучили в нафтобазу
  • На місці працюють рятувальники

У ніч на 14 жовтня російська армія завдала ударів по Чернігівській та Сумській областях. Дрони РФ влучили в нафтобазу, спалахнула пожежа. Після "прильоту" по магазину є жертва та постраждалий.

Як повідомили в ОК "Північ", станом на ранок 14 жовтня окупанти 22 рази обстріляли Чернігівську область. Було зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

відео дня

У Семенівці росіяни FPV-дроном вдарили по магазину в центрі міста. Загинув місцевий житель, власник магазину. Поранено місцеву жительку, її госпіталізовано. Після вибуху приміщення магазину загорілося, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня в місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки.

У Ніжинському районі після влучання чотирьох ударних дронів сталася пожежа на нафтобазі. Підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.

У Сумській області російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.

  • Наслідки атаки РФ на Чернігівщину
    Наслідки атаки РФ на Чернігівщину Фото: t.me/dsns_telegram
Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня країна-агресор Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади.

Також російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучень зафіксовано по території лікарні в Салтівському районі міста. Частково зруйновано одноповерхову будівлю гаража, пошкоджено триповерхову будівлю медзакладу, будівлю підприємства та легкові автомобілі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета росіян - енергетика України. Щоночі Росія б'є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами також газові об'єкти.

"Дев'яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі (...) Усюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. Дякую всім, хто залучений", - ідеться в повідомленні глави держави.

Чому Україна не може протидіяти повітряному терору РФ: думка експерта

Аналітик Олександр Кочетков вважає дивним і небезпечним факт того, що на четвертому році повномасштабної війни у нас відсутня адекватна програма протидії повітряним ударам РФ. Крім того, у спробах відбиватися від атак з неба катастрофічно відсутні фаховий аналіз загроз і системний підхід до протидії.

"Якщо спробувати проаналізувати ситуацію, то стає зрозумілим, що головна загроза - це не крилаті ракети ворога. І навіть не балістичні. Тому що їхня ціна і - головне - обсяги виробництва приблизно такі самі, як і для відповідних зенітних ракет наших партнерів (...) Головна загроза - це ворожі безпілотники дальньої дії, шахеди насамперед. Тому що це вдала технологічна конструкція, яку ворог ще й постійно вдосконалює. І нарощує виробництво", - написав Кочетков у Facebook.

"Натомість у нас наявна суто рефлексивна позиція: ворог зробив щось нове, ми відчули це у вигляді жертв і руйнувань, і тільки після цього починаються поспішні і, відповідно, не дуже вдалі спроби протидії. Крім того, повністю відсутній комплексний підхід: є дилетантські спроби знайти якусь універсальну суперзброю і закрити питання одразу і назавжди. Звідси й таке захоплення нашого керівництва дронами-перехоплювачами, які не будуть ефективними, поки не стануть багаторазовими і зможуть діяти без оператора за будь-якої погоди", - додав аналітик.

Про персону: Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

