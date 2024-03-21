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Китай готовий до війни: у США назвали терміни готовності до нападу на Тайвань

Юлія Закрепа
21 березня 2024, 18:59
Китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню.
Китай готовий до війни: у США назвали терміни готовності до нападу на Тайвань
Китай готується до війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: google.maps

Глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно заявив, що Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал і ці ознаки вказують на те, що він готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року.

За його словами, незважаючи на економічні проблеми Китаю, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і становив понад 223 мільярди доларів, передає Bloomberg.

Адмірал додав, що за три роки відтоді, як він прийняв командування, армія Китаю прийняла на озброєння додатково 400 винищувачів і понад 20 великих військових кораблів. Також Пекін з 2020 року подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

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"Усе вказує на вказівку глави КНР Сі Цзіньпіна на зустрічі з армією бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року", - сказав Акіліно.

Реакція Китаю

За словами Акіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню. Йдеться про імітацію оточення за допомогою морської та повітряної блокади.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Тайвань є "внутрішньою справою Китаю", і звинуватив Вашингтон у тому, що він "сіє розкол в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

"Деякі люди в США намагалися роздмухати чутки про китайську загрозу, щоб посилити напруженість по всій протоці і спровокувати конфронтацію. Ми рішуче проти цього", - заявив він.

США допомагають Тайваню

Оборонний бюджет Китаю, як і раніше, набагато менший, ніж у США. Президент Джо Байден цього місяця запропонував бюджет Пентагону в розмірі 850 мільярдів доларів на 2025 фінансовий рік.

Сюди входять 500 мільйонів доларів на поповнення озброєнь, які будуть надані Тайваню в рамках першого запиту на фінансування, спрямованого на розв'язання агресії в регіоні та забезпечення постійної підтримки Тайваню.

Партнерство Китаю та РФ

Тим часом, розвідувальна спільнота США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту через Тайвань, навіть незважаючи на те, що він сповнений рішучості взяти острів під свій контроль.

Партнерство Китаю з Росією також викликає тривогу, оскільки Китай надав диктатору Володимиру Путіну економічну допомогу і допомогу у сфері безпеки для вторгнення на Україну. Партнерство Китаю з Росією є відповіддю на альянси США в Тихоокеанському регіоні та в інших місцях.

"Це має турбувати всю земну кулю", - сказав Акіліно.

Тайвань - що це за країна?

Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним.

Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні перебувають свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін попередив Байдена, що збирається "возз'єднати Китай із Тайванем". Лідер Китаю також відреагував на прогнози військових лідерів США, які казали, що Сі Цзіньпін планує захопити Тайвань у 2025 чи 2027 році.

Китай готується до відкритої війни з Тайванем. Китай намагається виснажити Тайвань, після чого перейти до потенційної відкритої війни проти острова, Тайбей готується до подібного сценарію розвитку подій.

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