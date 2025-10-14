Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у Білому домі: про що говоритимуть

Президенти США та України проведуть зустріч 17 жовтня. Лідери обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

Трамп і Зеленський зустрінуться 17 жовтня / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня

Зеленський має намір обговорити з президентом США послідовність кроків для зміцнення співпраці

За даними FT, домовленість про візит виникла після телефонних розмов

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп проведе в Білому домі зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Під час спілкування зі ЗМІ на борту літака Air Force One американський лідер відповів ствердно на запитання про те, чи буде він приймати Зеленського в Білому домі в п'ятницю.

"Я думаю, що так. Так", - сказав він.

Раніше сам Зеленський заявив, що цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Як заявив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер, про візит Зеленського до США було домовлено під час останньої розмови Зеленського і Трампа.

Оскільки під час розмови порушувалися важливі й делікатні теми (зброя, ППО, дипломатія тощо), деталі яких телефоном обговорити складно, то й було вирішено провести переговори особисто.

Про що говоритимуть Трамп і Зеленський

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінять ситуацію", - пише видання.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

Також видання зазначає, що ракети великої дальності дадуть змогу Україні націлюватися на віддалені райони материкової частини Росії, включно з Москвою.

Переговори Трампа і Зеленського - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це вже була друга розмова між лідерами протягом двох днів. За словами Зеленського, сторони раніше домовилися обговорити низку ключових тематичних напрямків співпраці.

За даними Axios, під час розмови 11 жовтня обговорювали можливість передання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Крім того, президенти обговорили питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot. За інформацією співрозмовника РБК-Україна, Трамп також цікавився поточною ситуацією в Україні, зокрема станом справ у Києві.

​Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Про що Зеленський говоритиме з Трампом: думка експерта

Дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур припустив, що зустріч президента США та президента України може свідчити про готовність Трампа встановити довірчі відносини, але лише за умови виконання певних вимог. За його словами, поспіх Трампа щодо зустрічі зумовлений успіхом у Газі та бажанням зосередитися на війні в Україні.

"Можливо, він хоче обговорити якісь принципові питання... буде продовжена тема щодо Tomahawk", - сказав Шамшур в ефірі Еспресо.

Дипломат також вважає, що на порядку денному може з'явитися і питання першого імпічменту Трампа у 2019 році.

Інші новини:

