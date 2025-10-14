"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

Відома співачка Світлана Білоножко передбачила незавидну долю Таїсії Повалій.

На Таїсію Повалій чекає страшне майбутнє в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Світлана Білоножко висловилася про зраду Повалій

Що чекає на співачку в РФ

Відома українська співачка Світлана Білоножко відверто висловилася про зрадницю України Таїсію Повалій, яка зараз будує свою кар'єру в терористичній РФ. В інтерв'ю Наталії Влащенко артистка поділилася своїм баченням майбутнього запроданки.

На думку Білоножко, артисти-перебіжчики виявилися слабкими людьми, яких спокусили слава і гроші.

"Росія їх просто з'їла, проковтнула. А чому? Тому що вони слабкі горішки! З одного боку, вони бояться втратити все, з іншого - вони вже прилипли серцем і душею і навіть не бачать правди", - заявила Світлана.

Таїсія Повалій на російському шоу / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Артистка категорично висловилася і про свою колишню колегу Таїсію Повалій. Як виявилося, подружжя Білоножків допомагало запроданці на початку кар'єри. Світлана впевнена, що зрадниця України ніколи не знайде собі гідного місця в РФ, і на неї може чекати дуже непривабливе майбутнє.

"Вони, мабуть, відчули смак інших грошей, а потім вони втратили ще й совість, або її просто не було. Вона думає, що весь час буде в славі в Росії? Нічого подібного! Її вони теж згребуть і приберуть. Все колись закінчується! Вона ні нам не потрібна, ні там. Я не впевнена, що буде те, чого вони хочуть", - підсумувала співачка.

Таїсія Повалій зіткнеться з наслідками зради України / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Таїсія Повалій - позиція

Таїсія Повалій публічно підтримує агресію, виправдовує дії Кремля і повторює пропагандистські наративи про "порятунок України". Проживаючи і виступаючи в Росії, Повалій заявила, що "Росія її захищає" і висловила підтримку російським окупантам. В Україні проти неї порушено кримінальну справу, а її майно конфісковано.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

