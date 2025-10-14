Удари проти життя: Зеленський сказав, коли російський терор втратить сенс

Зеленський наголосив, що Україні потрібно достатньо засобів ППО.

Російський повітряний терорт / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви президента:

Росіяни знову атакували енергетику України

Світ може позбавити Москву можливості завдавати ударів

Потрібна ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів

У ніч на 14 жовтня повітряний терор країни-агресора Росії проти українських міст, української інфраструктури знову продовжився. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, головні цілі росіян – енергетика України.

"Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині. Всюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. Дякую всім, хто залучений", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що щодня, щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами також газові об’єкти.

"Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, "сімки", усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей", - зауважив глава держави.

Він також додав, що Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс.

"Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що росіяни переорієнтувалися на удари в смузі шириною переважно 100–120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону.

Він наголосив, що у цих регіонах окупанти завдають ударів по всіх елементах критичної інфраструктури.

"Якщо раніше росіяни умовно намагалися відключити світло у двох мільйонів українців, то тепер прагнуть, хоча б, у 60 тисяч", - підкреслив експерт.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня країна-агресор Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади.

Також російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксовано по території лікарні в Салтівському районі міста. Частково зруйновано одноповерхову будівлю гаража, пошкоджено триповерхову будівлю медустанови, будівлю підприємства та легкові автомобілі.

Водночас, за даними моніторингових джерел, Росія активізує підготовку до нової масованої ракетної атаки на Україну.

