Ховалася просто в траві: під Києвом знайшли величезну змію

Величезна змія явно не була мешканцем дикої природи України.

https://glavred.net/life/pryatalas-pryamo-v-trave-pod-kievom-nashli-gromadnuyu-zmeyu-10706336.html Посилання скопійоване

Під Києвом знайшли пітона / Колаж Главред, фото Facebook/KARG.kyivanimalrescuegroup

Ви дізнаєтеся:

Під Києвом помітили живого пітона

Виявлений пітон завдовжки близько метра

У лісі неподалік під Києвом поліцейські зробили несподівану знахідку - серед опалого листя вони помітили живого пітона.

Величезна змія явно не була мешканцем дикої природи України, повідомляє Команда порятунку тварин Києва.

відео дня

Припускають, що це колишній домашній улюбленець, якого кинули напризволяще, коли догляд за ним став занадто обтяжливим. За їхніми словами, подібні випадки трапляються частіше, ніж можна собі уявити.

Часто власники екзотичних улюбленців недооцінюють складність утримання: пітону потрібен теплий тераріум із підігрівом, постійне харчування дрібними гризунами або птахами, а також достатньо простору. Коли змія виростає, люди усвідомлюють, що не можуть забезпечити їй потрібні умови - і просто відпускають її в дику природу, де тварина практично приречена через невідповідний клімат.

Виявлений пітон, завдовжки близько метра, за словами рятувальників, був у задовільному стані. Його оглянули ветеринари, і тепер волонтери шукають для змії новий дім або притулок, де про неї зможуть належним чином піклуватися.

В Україні знайшли нові види тварин: деталі від фахівців

У зоні відчуження Чорнобиля завершилася щорічна експедиція, мета якої - вивчення кажанів, що мешкають на цій території.

За словами Сергія Гащака, заступника директора Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр", під час польових досліджень фахівцям вдалося зафіксувати наявність дев'яти рідкісних видів рукокрилих.

Раніше стало відомо, звідки в Києві рідкісна риба. Експерт висловила припущення, що спіймана особина може бути не "дикою".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рибалка в Києві зловив яскраву, красиву, але надзвичайно небезпечну для українських водойм рибу - сонячного окуня. Тіло трофея переливається відтінками зеленого, бірюзового і коричневого, прикрашене синіми смугами і плямами.

Більше новин:

Про джерело: Команда порятунку тварин Основні типи рятувальних операцій за участю тварин включають: зняття кішок з дерев, допомога тваринам, які застрягли на даху або фасадах будівель, витяг з колодязів, зливоприймачів та технічних шахт, діставання тварин з вузьких щілин та важкодоступних просторів, упіймання тварин, що опинилися у житлових комунікаціях або підвалах, операції з порятунку на водоймах та на льоду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред