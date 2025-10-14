Відключення світла та зміна руху поїздів: РФ атакувала Кіровоградську область

Повідомляється, що усі пожежі вдалося ліквідувати.

https://glavred.net/ukraine/otklyuchenie-sveta-i-izmenenie-dvizheniya-poezdov-rf-atakovala-kirovogradskuyu-oblast-10706243.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Кіровоградську область / колаж: Главред, фото: ДСНС, facebook.com/Ukrzaliznytsia

Коротко:

Росіяни атакували Кіровоградську область

Під ударом опинилась критична інфраструктура

Без світла залишились 5 населених пунктів

У ніч на 14 жовтня країна-агресор Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження будівель, без світла залишилося 5 населених пунктів.

відео дня

"Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС заявили, що до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад.

Водночас, в Укрзалізниці додали, що у зв’язку з ворожим обстрілом є зміни в русі приміських поїздів.

За змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть поїзди:

﻿﻿№6035/6036 Помічна – Долинська (замість Помічна – Знамʼянка);

№6041 Долинська – Помічна;

№6466/6455 Висунь – П'ятихатки (замість Тимкове – Пʼятихатки);

№6487 Кривий Ріг – Висунь (замість Кривий Ріг – Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове – Кривий Ріг).

Також 14 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди №6039 Долинська – Тимкове та №6040 Тимкове – Долинська.

Цілі ударів Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Росія посилює удари по території України, зосереджуючись, зокрема, на об'єктах енергетики.

На його думку, Москва продовжує ескалацію, користуючись тим, що міжнародна увага зосереджена на подіях на Близькому Сході.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок ворожих авіаударів по місту є руйнування, спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Ввечері 13 жовтня обстрілу зазнав Слобідський район Харкова, а у Салтівському районі виникла масштабна пожежа. Крім того, влучання сталося на території медичного закладу — попередньо зруйновано одну з господарчих споруд.

У ніч на 12 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях: Донецькій, Одеській, Чернігівській.

Читайте також:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред