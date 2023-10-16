Путін вибухнув заявою про контрнаступ і заклянчив у України перемовини

Кремлівський директор Володимир Путін "не побачив" результатів контрнаступу сил оборони України та великих втрат у лавах російських окупаційних військ.

https://glavred.net/world/putin-razrazilsya-zayavleniem-o-kontrnastuplenii-i-zaklyanchil-u-ukrainy-peregovory-10508605.html Посилання скопійоване

Путін зробив пропагандистську заяву про ЗСУ та російських окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 22-га ОМБр

Глава країни-окупанта Росії Володимир Путін "не побачив" великих втрат у лавах російських підрозділів під час розв'язаної проти України війни, але заявив про нібито безрезультатний контрнаступ ЗСУ. При цьому він заклянчив у Києва перемовини за "китайським сценарієм".

"З 4 червня триває контрнаступ. Поки що результатів немає, є лише величезні втрати - у співвідношенні приблизно один до восьми", - сказав Путін у ефірі Центрального телебачення Китаю.

Жодних аргументів чи підтверджень керівник країни-агресора не наводив.

відео дня

Україна "не бажає вести перемовини"

Крім того, Путін заявив, що Кремль підтримує китайський так званий мирний план, який не передбачає виведення російських військ з України і покарання агресора.

"Ми високо цінуємо ці пропозиції. Я вважаю, що вони цілком реалістичні, у всякому разі, могли б бути покладені в основу мирних домовленостей", - додав глава Кремля і звинуватив Україну в тому, що вона "не бажає вести будь-які перемовини".

На "думку" Путіна, Україна, мовляв, сама повинна заявити про "готовність до таких перемовин".

Війна Росії проти України

Окупанти агресора Росії вже декілька днів ведуть наступ на Авдіївку Донецької області, але без будь-яких суттєвих просувань. Війська РФ видихаються і втрачають сили, сказав начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, у ворога все менше ресурсів для захоплення міста.

РФ "хоче" оточити Авдіївку і здійснити перелом на полі бою, пишуть журналісти британського видання The Economist. Окупанти зазнали великих втрат при наступі на місто. Україна за дні наступу військ Росії на Авдіївку знищила десятки танків і понад 100 БМП.

У Росії змінили риторику про наступ на Авдіївку, вважають аналітики пмериканського Інституту вивчення війни. Зокрема, вони акцентували увагу на тому, що слова Путіна про "активну оборону" в тому числі на Авдіївському напрямку. У ISW вважають, що заява свідчить про відсутність у найближчій перспективі суттєвих просувань російських окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.