Росія може почати війну проти НАТО раніше: в ISW розкрили план Кремля

Марія Николишин
14 жовтня 2025, 09:18
Аналітики вважають, що Росія може становити значну загрозу для НАТО.
Росія може почати війну проти НАТО раніше: в ISW розкрили план Кремля
Можливість війни РФ проти НАТО / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ посилює диверсійні дії в Європі
  • Триває психологічна підготовка до ймовірної війни Росії та НАТО
  • Пауза в бойових діях в Україні звільнить російські сили

Країна-агресор Росія надалі посилює диверсійні та розвідницькі місії в Європі. Кремль може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують європейські лідери. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Аналітики згадують заяву керівника Бюро нацбезпеки Польщі Славоміра Ценкевича для Financial Times про те, що РФ використовує криптовалюту для підкупу найманців, які влаштовують диверсії в країнах Європи і це унеможливлює відстеження таких платежів європейськими спецслужбами. Він говорив, що Кремль частіше покладається на місцевих жителів для виконання ними разових диверсійних або шпигунських місій.

Ценкевич наголосив, що 2023-го Польща виявила мережу таких агентів, яких завербувало Головне управління російського Генштабу та фінансувало переважно за криптовалюту. На його думку, так країна-агресорка намагається мінімізувати власні ризики і використовує цей тип оплати для обходу західних санкцій.

Водночас, президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації".

Він попередив, що РФ намагається тестувати кордони Європи, підірвати єдність НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства і залякати населення.

"Європа має готуватися до подальшої ескалації з боку Росії та не може виходити з припущення, що Москва не вчинить військовий напад на НАТО до 2029 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський 12 жовтня порівняв нещодавні російські атаки проти Європи з діями Володимира Путіна 2014-го, коли той використав незаконну анексію Криму для перевірки реакції Заходу.

"ISW продовжує оцінювати, що будь-яке майбутнє припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні звільнить російські сили для швидкого передислокування до східного кордону Росії з НАТО, завдяки чому Росія може становити значну загрозу для НАТО раніше, ніж очікують багато європейських чиновників наразі", - підсумували у звіті.

Росія може почати війну проти НАТО раніше: в ISW розкрили план Кремля
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Провокації РФ в країнах НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що глобальна мета Путіна - розколоти Альянс, домігшись того, щоб цей блок припинив існування.

За його словами, що довше Путін промацуватиме НАТО і не отримуватиме адекватної відповіді, то більше в нього буде впевненості, що серйозних наслідків не буде навіть у разі масштабної провокації або атаки.

НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Business Insider пише, що країни-члени НАТО готуються до потенційної агресії Росії, тож почали скуповувати більше танків та розробляти нові моделі. При цьому, НАТО ніяк не враховує досвід війни в Україні.

Голова правління Українського кризового медіа-центру, ветеран української дипломатії Валерій Чалий вважає, що російські провокації в Європі навряд обмежаться лише порушенням повітряного простору НАТО дронами та літаками. Кремль рано чи пізно може вдатися до наземної операції, а найбільш імовірною ціллю стане Литва.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
