Температура впаде нижче нуля: на Україну насувається холодна погода

Погода в Україні у середу, 15 жовтня, буде холодною, подекуди навіть із "нулями" чи "мінусами". Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, найближчої ночі очікується +1…+4 градуси, місцями до нуля і трохи нижче.
Вдень 15 жовтня очікується +7…+11 градусів, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході +11…+15 градусів.
"Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд. Але тумани зволожуватимуть повітря і змушуватимуть водіїв бути пильнішими, адже видимість може бути розмитою", - зауважила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 15 жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2…+5 градусів, а вдень близько +8 градусів.
"Дощик може понакрапати вранці, а вдень у середу без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
Діденко також додала, що за орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, 25-26 жовтня може бути тепліше.
Коли в Україну може повернутись тепло
Синоптик Віталій Постригань раніше розповідав, що погода в Україні може стати теплішою лише після 20 жовтня.
За його словами, низька температура затримається як мінімум на весь тиждень.
"У прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня", - підкреслив він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 14 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом у північних областях.
Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що у вівторок, 14 жовтня, в Україну прийде значне похолодання. За її словами, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+10 градусів.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні протягом тижня, 13-19 жовтня, буде спокійною, але очікуються невеликі дощі та туман.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
