Температура впаде нижче нуля: на Україну насувається холодна погода

Прогноз погоди на 15 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 15 жовтня, буде холодною, подекуди навіть із "нулями" чи "мінусами". Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується +1…+4 градуси, місцями до нуля і трохи нижче.

Вдень 15 жовтня очікується +7…+11 градусів, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході +11…+15 градусів.

"Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд. Але тумани зволожуватимуть повітря і змушуватимуть водіїв бути пильнішими, адже видимість може бути розмитою", - зауважила синоптикиня.

Погода 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 15 жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2…+5 градусів, а вдень близько +8 градусів.

"Дощик може понакрапати вранці, а вдень у середу без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Діденко також додала, що за орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, 25-26 жовтня може бути тепліше.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україну може повернутись тепло

Синоптик Віталій Постригань раніше розповідав, що погода в Україні може стати теплішою лише після 20 жовтня.

За його словами, низька температура затримається як мінімум на весь тиждень.

"У прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня", - підкреслив він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 14 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом у північних областях.

Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що у вівторок, 14 жовтня, в Україну прийде значне похолодання. За її словами, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+10 градусів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні протягом тижня, 13-19 жовтня, буде спокійною, але очікуються невеликі дощі та туман.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

