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Китай зіграв на руку Путіну: приховано підтримав РФ і висунув абсурдну вимогу

Андрій Ганчук
14 лютого 2024, 14:25
У Китаї "забули" про те, що саме країна-агресор Росія напала на Україну, і раптом вирішили згадати частину Мінських угод, підписану ще 2014 року.
Чжан Цзюнь, Україна, Росія
У Китаї закликали НАТО не допомагати Україні зброєю / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Постійний представник Китаю при Організації об'єднаних націй Чжан Цзюнь заявив, що США, мовляв, повинні припинити постачання озброєнь Україні. За його словами, агресор Росія і Україна, мовляв, повинні почати виконувати Мінські угоди, які були досягнуті в 2014 році.

Як повідомляє Newsweek, китайський дипломат назвав допомогу Україні "підливанням масла у вогонь" і жодного разу не засудив російську військову агресію.

"Певні країни повинні негайно припинити підливати олію у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти", - сказав Цзюнь.

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При цьому він закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу і консультацій під час вирішення суперечок і загального напряму політичного врегулювання замість того, щоб займатися тиском, наклепом і односторонніми санкціями, а тим більше застосовувати силу", - додав китайський дипломат.

У Китаї "згадали" про Мінські угоди 2014 року

Ба більше, представник КНР в ООН "згадав" про Мінські угоди, які, мовляв, Росія та Україна мають виконувати. Про те, що ситуація докорінно відтоді змінилася, він також нічого не сказав.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовано, а великомасштабні конфлікти спалахнули пізніше і відкладені донині. Це гідно жалю і заслуговує на серйозні роздуми з боку всіх сторін", - підкреслив Чжан Цзюнь.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай продовжує дотримуватися, мовляв, нейтральної позиції щодо війни Росії проти України. Пекін майже за 2 роки повномасштабної війни, яку розв'язала Москва проти Києва, не вважає російську державу агресором, а найбільшу з часів Другої світової війни називає "українською кризою".

Пекін намагався просунути свій так званий мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Ініціативу Китаю підтримав Путін - у документі, знову-таки, РФ не вважається агресором, а вимог щодо виведення російських військ з України немає.

У Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України - там сказали, що Пекін не змінив своєї позиції у російсько-українській війні. Мовляв, КНР стоїть на позиції "чесності та справедливості".

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ООН військова допомога новини Китаю війна Росії та України
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