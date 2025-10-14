Прорив у діагностиці деменції: вчені розкрили революційний метод

Експерти підкреслюють, що раннє виявлення деменції має вирішальне значення.

МРТ допомагає визначати проблеми з деменцією / Колаж Главред, фото Pexels/MART PRODUCTION

Раннє виявлення деменції має вирішальне значення

МРТ застосовується в діагностиці далеко не завжди через високу вартість

Нове дослідження, проведене науковими фахівцями з Університетського коледжу Лондона за підтримки Товариства Альцгеймера, дало обнадійливі результати в галузі діагностики деменції.

Вчені з'ясували, що тривалість магнітно-резонансної томографії можна скоротити майже втричі без втрати точності, що зробить діагностику швидшою, доступнішою і зручнішою для пацієнтів, повідомляє Express.

За даними дослідницької групи, скорочені процедури не тільки спрощують процес для самих пацієнтів, а й дають змогу проводити значно більше сканувань протягом дня - потенційно навіть удвічі більше. Це особливо важливо в умовах, коли попит на такі обстеження зростає.

Також підкреслюється, що деякі новітні препарати для лікування хвороби Альцгеймера - такі як леканемаб і донанемаб - вимагають проведення МРТ як перед початком терапії, так і в процесі спостереження. Здешевлення і прискорення сканування допоможе знизити загальні витрати на лікування.

Дослідження ADMIRA (Accelerated Magnetic Resonance Imaging in Alzheimer's Disease) було спрямоване на порівняння ефективності прискореного МРТ з традиційними методами. У ньому взяли участь 92 людини, які проходили планову томографію мозку в амбулаторних умовах. Використовуючи нові технології, вчені домоглися поліпшення якості зображень навіть за істотно скороченого часу обстеження.

Результати показали: тривалість сканування вдалося зменшити на 63%, при цьому якість діагностики залишилася на рівні традиційних методів.

Експерти підкреслюють, що раннє виявлення деменції має вирішальне значення - це відправна точка для отримання підтримки, лікування та соціальної допомоги. Однак наразі МРТ застосовується в діагностиці далеко не завжди через високу вартість і обмежений доступ до обладнання.

У майбутньому команда дослідників планує протестувати нову методику на різних моделях МРТ-апаратів, щоб підтвердити її ефективність у широкій клінічній практиці.

Сигнал хвороби: що кажуть учені

Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

