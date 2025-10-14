Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Прорив у діагностиці деменції: вчені розкрили революційний метод

Олексій Тесля
14 жовтня 2025, 04:30
28
Експерти підкреслюють, що раннє виявлення деменції має вирішальне значення.
МРТ.
МРТ допомагає визначати проблеми з деменцією / Колаж Главред, фото Pexels/MART PRODUCTION

Ви дізнаєтеся:

  • Раннє виявлення деменції має вирішальне значення
  • МРТ застосовується в діагностиці далеко не завжди через високу вартість

Нове дослідження, проведене науковими фахівцями з Університетського коледжу Лондона за підтримки Товариства Альцгеймера, дало обнадійливі результати в галузі діагностики деменції.

Вчені з'ясували, що тривалість магнітно-резонансної томографії можна скоротити майже втричі без втрати точності, що зробить діагностику швидшою, доступнішою і зручнішою для пацієнтів, повідомляє Express.

відео дня

За даними дослідницької групи, скорочені процедури не тільки спрощують процес для самих пацієнтів, а й дають змогу проводити значно більше сканувань протягом дня - потенційно навіть удвічі більше. Це особливо важливо в умовах, коли попит на такі обстеження зростає.

Також підкреслюється, що деякі новітні препарати для лікування хвороби Альцгеймера - такі як леканемаб і донанемаб - вимагають проведення МРТ як перед початком терапії, так і в процесі спостереження. Здешевлення і прискорення сканування допоможе знизити загальні витрати на лікування.

Дослідження ADMIRA (Accelerated Magnetic Resonance Imaging in Alzheimer's Disease) було спрямоване на порівняння ефективності прискореного МРТ з традиційними методами. У ньому взяли участь 92 людини, які проходили планову томографію мозку в амбулаторних умовах. Використовуючи нові технології, вчені домоглися поліпшення якості зображень навіть за істотно скороченого часу обстеження.

Результати показали: тривалість сканування вдалося зменшити на 63%, при цьому якість діагностики залишилася на рівні традиційних методів.

Експерти підкреслюють, що раннє виявлення деменції має вирішальне значення - це відправна точка для отримання підтримки, лікування та соціальної допомоги. Однак наразі МРТ застосовується в діагностиці далеко не завжди через високу вартість і обмежений доступ до обладнання.

У майбутньому команда дослідників планує протестувати нову методику на різних моделях МРТ-апаратів, щоб підтвердити її ефективність у широкій клінічній практиці.

Сигнал хвороби: що кажуть учені

Нестандартна форма нігтів і хронічна втома можуть вказувати на серйозні проблеми зі здоров'ям. Одна з тривожних ознак - так званий синдром "барабанних паличок" (або clubbing), за якого кінчики пальців потовщуються і закруглюються, а нігті набувають опуклої форми, схожої на перевернуту ложку. При цьому подушечки пальців стають м'якими, припухлими і можуть бути теплішими за звичайні. Зазвичай зміни починаються з великих або вказівних пальців, але з часом можуть торкнутися й інших.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Більше новин:

Про джерело: Express.co.uk

Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

01:48Фронт
Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

23:03Фронт
Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

22:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

Відключення світла в Україні - графіки на 13 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 жовтня (оновлюється)

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

Останні новини

06:10

Трамп відкрито висловив розчарування Путіним

06:00

"Подали позов": путініст Філіп Кіркоров позбувся спадщини

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 22 секунди знайти літеру M

05:03

"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

04:30

Прорив у діагностиці деменції: вчені розкрили революційний метод

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:52

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

02:30

Головоломка викликає ірраціональну лють: скільки кубиків у трейлері

01:53

"Вона з мене знущається": Павло Зібров поскаржився на дружину

Реклама
01:48

Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

01:30

"Ненавиділа чути це": дружина Брюса Вілліса розкрила деталі про життя актора з деменцією

00:15

Світоліна номинована на престижну премію: відома сума, яку отримає переможниця

13 жовтня, понеділок
23:44

"Залежний від Камалії": Захур зробив гучне зізнання про (не)розставання зі співачкою

23:20

"Трамп змушує їх прогинатися": розкрито, чому насправді США допомагають Україні

23:03

Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

22:21

Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

22:13

Штраф за перевищення швидкості можна не платити - юристи розповіли, коли це реально

21:48

Втратите захист і прийдуть хвороби: суворі прикмети 14 жовтня

21:36

ChatGPT і великі мовні моделі: як змінилося уявлення про інтелект

21:25

Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

Реклама
21:14

"Не доїхав один кілометр": Ольга Сумська повідомила про страшну трагедію

20:55

Коли ABS не рятує: експерт розкрив метод, який допоможе уникнути заносу в зимкуВідео

20:42

"Ми очікуємо проблем": Зеленський зробив тривожний прогноз щодо світла й газуВідео

20:27

Як алкоголь перепрограмовує мозок: наукове пояснення безглуздих вчинків

20:24

Простий секрет ідеальної пасти: головної помилки припускаються майже всіВідео

20:13

"І російською": Потап потрапив у новий скандал у США

20:00

Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

19:53

Використання ШІ-актриси у фільмах - показали нового персонажа

19:41

Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

19:30

Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомоВідео

19:11

Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки

19:10

Місія Томагавків: що чекає РФПогляд

19:05

Справжній убивця вапняного нальоту: просте рішення для блискучої ванноїВідео

19:02

Яка різниця між словами "шкОда" і "шкодА" - розкрито маловідомий нюансВідео

18:51

Морква та буряк принесуть рясний урожай: "золоті" дні для підзимового посівуВідео

18:39

47-річна українська ведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

18:25

Долар і євро ростуть: НБУ дав новий курс валют на 14 жовтня

18:00

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

17:59

Секрет ідеальної яєчні: два простих інгредієнти творять справжні диваВідео

17:54

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Реклама
17:11

Живиться за рахунок інших: в Україні є "рослина-вампір" - який вона має вигляд

17:05

Не Київ: невідома історія міста, яке двічі було столицею і дало світові трьох геніїв

16:58

Обман століття: собака придумав геніальний трюк і поцупив смачні ласощі

16:50

Коли вийде 4 сезон "Бріджертонів": Netflix оголосив дату прем'єри

16:44

Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

16:27

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

16:22

У Києві відбувся ювілейний 15-й Київський марафон Незламності 2025: 13508 учасників та понад 2 млн грн на ЗСУ

16:22

223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

16:13

"Мотанка" Софії Нерсесян: що означає пісня, з якою Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025Відео

16:03

Змінився до невпізнання: як склалася доля хлопця з кліпу Freestyler

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти