Калінінград і Севастополь знищать: генерал зі США про відповідь НАТО на агресію РФ

Олексій Тесля
14 жовтня 2025, 09:57
Санкції не змінили поведінку Росії і вона нехтує нормами міжнародного права, зазначив Бен Годжес.
Іскандер РФ, НАТО
Розкрито сценарій нападу РФ на НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int

Важливе із заяв Ходжеса:

  • У разі нападу на НАТО, об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені
  • Сили РФ знищать ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес прокоментував імовірний сценарій нападу країни-агресора РФ на одного з членів НАТО.

У разі нападу на НАТО, військові об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені в перші ж години, наголосив він в інтерв'ю.

"Якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би знищений у перші ж години. У перші години - Калінінграда немає, всі російські об'єкти знищені. Будь-які російські військові об'єкти в Севастополі також", - переконаний військовий фахівець.

Він також наголосив: якби країни НАТО від самого початку повномасштабного вторгнення проявили рішучість і одразу заявили, що нададуть Україні все необхідне для відновлення її територіальної цілісності, - і якби це стало їхньою чіткою і недвозначною метою, - розвиток подій пішов би за іншим сценарієм, і становище України сьогодні було б іншим.

"Замість цього ми витратили роки на міркування на кшталт: "А що, якщо Росія застосує ядерну зброю? А може, краще почати переговори? Або обговорювати умови виходу Росії з окупованих територій?", - наголосив Годжес.

При цьому він додав, що з початку розв'язаної РФ війни 2014 року, Захід слабо реагував через залежність від поставок російських нафти і газу. Він вказав, що санкції не змінили поведінку Росії і вона нехтувала нормами міжнародного права.

РФ прагне зруйнувати НАТО - думка експерта

Борис Бондарєв, колишній дипломат із Росії, вважає, що Володимир Путін, як диктатор, напевно буде випробовувати НАТО на міцність. Його стратегічна мета - зруйнувати єдність Альянсу і домогтися його розпаду. У такому разі європейські країни залишаться сам на сам із Росією і опиняться в уразливому становищі. Не маючи колективного захисту, їм доведеться йти на поступки Кремлю, оскільки поодинці жодна з них не зможе почуватися в безпеці.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими криками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Бен Годжес

Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

НАТО Бен Ходжес
