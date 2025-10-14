РФ знищила 60% газовидобутку України: як це вплине на початок опалювального сезону

Газ життєво необхідний Україні взимку, оскільки домогосподарства практично повністю залежать від палива для опалення.

Україна готується до важкої зими - / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Удари РФ знищили до 60% видобутку газу

Втрати змусять Київ витратити до €1,9 млрд на імпорт палива для проходження зими

Запаси газу в ЄС нижчі за історичні норми, а холодна зима може погіршити ситуацію

Газова інфраструктура України з початку 2025 року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних і безпілотних ударів країни-агресора РФ. Російські атаки по Україні за останні дні знищили понад половину видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів США) на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня призвів до втрати приблизно 60% видобутку газу в країні.

За даними співрозмовників видання, обізнаних із ситуацією, якщо удари РФ триватимуть, до кінця березня українцям буде потрібно закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу на суму близько 2 млрд євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

Газ життєво необхідний Україні взимку, оскільки домогосподарства практично повністю залежать від палива для опалення. Росія щозими з моменту свого вторгнення в лютому 2022 року завдає ударів по енергетичній інфраструктурі країни, щоб підірвати моральний дух цивільного населення та послабити його підтримку в опорі.

З початку року Україна закупила в іноземних постачальників 4,58 млрд кубометрів газу, зокрема 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. Згідно з оцінками, до кінця року потреби країни в імпорті сягнуть 5,8 млрд кубометрів, однак ця цифра може збільшитися через російські атаки.

Водночас збільшення поставок газу в Україну з Європейського Союзу може призвести до напруження на регіональному ринку, і ці побоювання вже сприяли зростанню європейських цін на газ на початку цього тижня.

"Запаси газу в ЄС, як і раніше, нижчі за історичні норми, що робить регіон вразливим до потенційних перебоїв поставок. Холодна зима може швидко вичерпати запаси і призвести до нових стрибків цін, посиливши тиск на споживачів", - пише видання.

Україна прагнутиме збільшити власний видобуток, заявив президент Зеленський, але якщо "вся газова інфраструктура зазнає серйозної атаки", вона вдасться до імпорту і знає, "де знайти необхідні гроші".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Чому початок опалювального сезону можуть відкласти

Точна кількість газу, яка буде необхідна Україні для проходження опалювального сезону, залежатиме від швидкості ремонту пошкоджених об'єктів і масштабу руйнувань від майбутніх атак, заявила виданню міністр енергетики Світлана Гринчук.

Нещодавно мери окремих міст висловили занепокоєння станом енергетики і не виключили можливості відтермінування початку опалювального сезону.

"Що стосується опалення - дійсно холодно. Але зараз ситуація в країні така, що в найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно - щоб узимку тепло було. Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львів'ян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла і допоможіть тим, хто сам не впорається", - написав у Telegam мер Львова Андрій Садовий 10 жовтня.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що опалювальний сезон по всій Україні має розпочатися "якомога пізніше".

"Опалювальний сезон має розпочатися якомога пізніше. І стартувати він повинен одночасно і централізовано по всій країні. Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова "турбота" про заздалегідь теплі батареї мешканців ваших міст зрештою зробить тільки гірше (...) Кожен і кожна мають подбати про те, як вони переживуть цю зиму. Бо простою вона точно не буде", - написав Філатов у Telegam.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що український газовидобуток суттєво постраждав через російські атаки і наразі потребує часу та ресурсів для відновлення. Доцільно максимально відкласти початок опалювального сезону, адже це дасть змогу зменшити споживання газу, пише РБК-Україна.

Коли розпочнеться опалювальний сезон

8 жовтня Кабінет міністрів України нібито переніс старт опалювального сезону на 1 листопада 2025 року. Втім, це виявилося помилкою.

Міністерство енергетики України повідомило, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться планово, жодних змін не передбачається. Рішення про початок і закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно.

"Опалювальний сезон в Україні розпочнеться планово. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", - зазначили в міністерстві.

Заклики відкласти початок опалювального сезону є необґрунтованими: думка експерта

Директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що жодних серйозних технічних перешкод для початку опалювального сезону немає, але державі доведеться витратити більше на імпорт газу.

"Якщо буде холодно, місцева влада не слухатиме закликів до відтермінування, а просто підключатиме опалення", - сказав він.

За словами Сергієнка, заклики відкласти подачу тепла в будинки є популістськими. Коли температура знижується, люди все одно починають опалювати приміщення.

"Ви заощадите на газі, але енергосистема буде споживати електрику в підвищеному обсязі", - пояснив він РБК-Україна.

Ситуація в українській енергетиці

Як писав Главред, жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу в разі потреби.

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - припустив він.

Нагадаємо, 13 жовтня в низці регіонів України запроваджували аварійні відключення світла. Графіки відключень не діяли. Причина відключення світла - наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Хто такий Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

