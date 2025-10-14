Передача Україні далекобійних ракет Tomahawk: розкрито головну умову

Питання передачі Україні далекобійної зброї залишається відкритим, вважає Володимир Фесенко.

Прогноз передачі Україні ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важливе із заяв Фесенка:

Ця тема використовується Трампом для тиску на агресора - Росію

Головна проблема полягає в емоційності Трампа

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував питання щодо ймовірності постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, ця тема, швидше, не про допомогу Україні, а більше про тиск на агресора - Росію.

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - каже експерт.

Він не виключає, що якщо ставлення Дональда Трампа стане критичним або він відчує розчарування, тоді можуть з'явитися ризики: затримки з поставками озброєння або навіть посилення його симпатій до Володимира Путіна.

"Просто дистанціюватися від цієї теми ми теж не можемо - потрібно знайти правильну тональність і форму комунікації. Трампу не можна сказати відверте "ні", але не можна і погодитися, адже обидва варіанти несуть ризики. Необхідно пройти між "Сциллою і Харибдою" - уникнути прямої відповіді, але при цьому продемонструвати доброзичливість", - додав Фесенко.

Передача Tomahawk Україні: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що шанс передачі США крилатих ракет Tomahawk Україні невеликий. Проте, за його словами, якщо Вашингтон все ж таки забезпечить ЗСУ такими далекобійними боєприпасами, це здатне справити помітний вплив на хід війни.

Ключовим фактором буде обсяг поставок. На думку Жданова, якщо кількість "Томагавків" виявиться порівнянною з поставленими раніше 30 ракетами ATACMS, які швидко витратили і практично не вплинули на ситуацію з видимим ефектом, то їхній ефект знову виявиться малопомітним.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє авторитетне видання Axios з посиланням на два поінформованих джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це офіційно підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як раніше повідомляв Главред, на думку американського дипломата Майка Карпентера, колишнього посла США в ОБСЄ та ексзаступника помічника міністра оборони, адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, не візьме активної участі в дипломатичному врегулюванні війни між Росією та Україною.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

