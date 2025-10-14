Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Передача Україні далекобійних ракет Tomahawk: розкрито головну умову

Олексій Тесля
14 жовтня 2025, 11:52
224
Питання передачі Україні далекобійної зброї залишається відкритим, вважає Володимир Фесенко.
Важливими є кількість і системність поставок ракет Tomahawk
Прогноз передачі Україні ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важливе із заяв Фесенка:

  • Ця тема використовується Трампом для тиску на агресора - Росію
  • Головна проблема полягає в емоційності Трампа

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував питання щодо ймовірності постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, ця тема, швидше, не про допомогу Україні, а більше про тиск на агресора - Росію.

відео дня

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - каже експерт.

Він не виключає, що якщо ставлення Дональда Трампа стане критичним або він відчує розчарування, тоді можуть з'явитися ризики: затримки з поставками озброєння або навіть посилення його симпатій до Володимира Путіна.

"Просто дистанціюватися від цієї теми ми теж не можемо - потрібно знайти правильну тональність і форму комунікації. Трампу не можна сказати відверте "ні", але не можна і погодитися, адже обидва варіанти несуть ризики. Необхідно пройти між "Сциллою і Харибдою" - уникнути прямої відповіді, але при цьому продемонструвати доброзичливість", - додав Фесенко.

Передача Україні далекобійних ракет Tomahawk: розкрито головну умову
/ Главред

Передача Tomahawk Україні: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що шанс передачі США крилатих ракет Tomahawk Україні невеликий. Проте, за його словами, якщо Вашингтон все ж таки забезпечить ЗСУ такими далекобійними боєприпасами, це здатне справити помітний вплив на хід війни.

Ключовим фактором буде обсяг поставок. На думку Жданова, якщо кількість "Томагавків" виявиться порівнянною з поставленими раніше 30 ракетами ATACMS, які швидко витратили і практично не вплинули на ситуацію з видимим ефектом, то їхній ефект знову виявиться малопомітним.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє авторитетне видання Axios з посиланням на два поінформованих джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це офіційно підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як раніше повідомляв Главред, на думку американського дипломата Майка Карпентера, колишнього посла США в ОБСЄ та ексзаступника помічника міністра оборони, адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, не візьме активної участі в дипломатичному врегулюванні війни між Росією та Україною.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Томагавк Володимир Фесенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми були б слабкі": Рютте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки РФ

"Ми були б слабкі": Рютте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки РФ

13:31Світ
"Приліт" по нафтобазі та пожежа: дрони РФ атакували Сумщину та Чернігівщину

"Приліт" по нафтобазі та пожежа: дрони РФ атакували Сумщину та Чернігівщину

12:00Війна
ЗСУ просунулися у двох областях, у РФ успіх на трьох напрямках – ISW

ЗСУ просунулися у двох областях, у РФ успіх на трьох напрямках – ISW

10:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

Гриби біля будинку - удача чи загроза: правда, яку мало хто знає

Гриби біля будинку - удача чи загроза: правда, яку мало хто знає

Останні новини

13:40

Трамп зробив стратегічний крок та почав тиснути на Мерца - Kyiv Post

13:31

"Ми були б слабкі": Рютте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки РФ

13:23

"Ти завжди в моєму серці": Алла Пугачова розповіла про трагедію

13:10

"Це перешкоди": гурт Anothers про артистів-утікачів, розвиток року і викликиЕксклюзив

12:47

Українців попередили про штрафи за чутки: кого може покарати суд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:31

На скільки підскочить курс долара до кінця року: невтішний прогноз

12:30

З Міжнародним днем сільських жінок - красиві картинки і теплі привітання

12:06

У скільки бортпровідники йдуть на пенсію: стюардеса здивувала відповіддюВідео

12:00

"Приліт" по нафтобазі та пожежа: дрони РФ атакували Сумщину та ЧернігівщинуФото

Реклама
11:52

Передача Україні далекобійних ракет Tomahawk: розкрито головну умову

11:41

Важливе правило: водіям сказали, коли не варто міняти шини

11:26

Ті самі котлети з дитинства: напрочуд простий рецептВідео

11:01

Трамп і Макрон влаштували "битву рукостискань" і обмінялися шпильками на публіціВідео

10:53

ЗСУ просунулися у двох областях, у РФ успіх на трьох напрямках – ISW

10:38

У багатьох сценах емоцій було настільки багато, що не доводилося нічого "грати": прем’єра воєнної драми "Команда" на 2+2

10:30

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

10:18

Удари проти життя: Зеленський сказав, коли російський терор втратить сенсФото

10:07

Правильні варіанти знають одиниці: як українською називається "лєска"Відео

09:59

Невпізнанна Лілія Ребрик змінила імідж: "Лишаємо так"

09:57

Калінінград і Севастополь знищать: генерал зі США про відповідь НАТО на агресію РФ

Реклама
09:52

"Його поважає Путін": Трамп назвав політика, який може допомогти закінчити війну

09:45

"Це дуже важко": Джанабаєва зізналася, що відбувається в її шлюбі з Меладзе

09:18

Росія може почати війну проти НАТО раніше: в ISW розкрили план Кремля

09:14

"Стало соромно": Мохаммад Захур публічно зізнався у зрадах у шлюбі

09:00

Краще дружити: чотири знаки зодіаку, які можуть стати вашими найгіршими ворогами

08:48

РФ знищила 60% газовидобутку України: як це вплине на початок опалювального сезону

08:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 жовтня (оновлюється)

08:31

Відключення світла та зміна руху поїздів: РФ атакувала Кіровоградську областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Український імпічмент Трампа: як Києву не потрапити під гарячу рукуПогляд

07:18

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у Білому домі: про що говоритимуть

06:38

Армія РФ скинула КАБ на лікарню в Харкові: що відомоФото

06:10

Трамп відкрито висловив розчарування ПутінимПогляд

06:00

"Подали позов": путініст Філіп Кіркоров позбувся спадщини

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 22 секунди знайти літеру M

05:03

"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

04:30

Прорив у діагностиці деменції: вчені розкрили революційний метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

02:30

Головоломка викликає ірраціональну лють: скільки кубиків у трейлері

Реклама
01:53

"Вона з мене знущається": Павло Зібров поскаржився на дружину

01:48

Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

01:30

"Ненавиділа чути це": дружина Брюса Вілліса розкрила деталі про життя актора з деменцією

00:15

Світоліна номинована на престижну премію: відома сума, яку отримає переможниця

13 жовтня, понеділок
23:44

"Залежний від Камалії": Захур зробив гучне зізнання про (не)розставання зі співачкою

23:20

"Трамп змушує їх прогинатися": розкрито, чому насправді США допомагають Україні

23:03

Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

22:21

Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

22:13

Штраф за перевищення швидкості можна не платити - юристи розповіли, коли це реально

21:48

Втратите захист і прийдуть хвороби: суворі прикмети 14 жовтня

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти