"Його поважає Путін": Трамп назвав політика, який може допомогти закінчити війну

Президент США розраховує на лідера Туреччини у врегулюванні війни Росії та України.

https://glavred.net/world/ego-uvazhaet-putin-tramp-nazval-politika-kotoryy-mozhet-pomoch-zakonchit-voynu-10706261.html Посилання скопійоване

Трамп упевнений, що Ердоган може допомогти зупинити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези Трампа:

Ердоган може зіграти ключову роль у завершенні війни в Україні

Президент Туреччини користується повагою у Володимира Путіна

Президент США Дональд Трамп переконаний, що його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган може допомогти покласти край війні в Україні. Про це глава Білого дому заявив на борту Air Force One під час спілкування з журналістами.

За його словами, до Ердогана з повагою ставиться російський диктатор Володимир Путін. Таким чином, Туреччина може посприяти у врегулюванні війни, Ердоган здатний зіграти вирішальну роль.

відео дня

"Він [Ердоган] користується повагою в Росії. В Україні - я не можу вам сказати. Але, його поважає Путін, і він мій друг", - сказав Трамп.

На запитання, чи може Ердоган допомогти у війні між Росією та Україною, американський лідер ствердно відповів: "Так, Ердоган може".

Дивіться відео - Трамп розповів про роль Туреччини в завершенні війни в Україні:

Коли закінчиться війна в Україні: думка президента Туреччини

Як писав Главред, наприкінці вересня президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро.

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", - зазначив глава Туреччини.

Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, РФ і Туреччини

Раніше повідомлялося, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів України, США і РФ. На думку Ердогана, створення робочих груп може підготувати ґрунт для такої зустрічі.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в турецькій адміністрації.

Крім того, Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, 7 жовтня відбулася телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та главою РФ Володимиром Путіним. Ця розмова між лідерами Туреччини та РФ стала черговим кроком у дипломатичних зусиллях, спрямованих на зниження напруженості та пошук компромісних рішень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред