"Його поважає Путін": Трамп назвав політика, який може допомогти закінчити війну

Головні тези Трампа:
- Ердоган може зіграти ключову роль у завершенні війни в Україні
- Президент Туреччини користується повагою у Володимира Путіна
Президент США Дональд Трамп переконаний, що його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган може допомогти покласти край війні в Україні. Про це глава Білого дому заявив на борту Air Force One під час спілкування з журналістами.
За його словами, до Ердогана з повагою ставиться російський диктатор Володимир Путін. Таким чином, Туреччина може посприяти у врегулюванні війни, Ердоган здатний зіграти вирішальну роль.
"Він [Ердоган] користується повагою в Росії. В Україні - я не можу вам сказати. Але, його поважає Путін, і він мій друг", - сказав Трамп.
На запитання, чи може Ердоган допомогти у війні між Росією та Україною, американський лідер ствердно відповів: "Так, Ердоган може".
Дивіться відео - Трамп розповів про роль Туреччини в завершенні війни в Україні:
Коли закінчиться війна в Україні: думка президента Туреччини
Як писав Главред, наприкінці вересня президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро.
"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.
"Ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", - зазначив глава Туреччини.
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, РФ і Туреччини
Раніше повідомлялося, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів України, США і РФ. На думку Ердогана, створення робочих груп може підготувати ґрунт для такої зустрічі.
"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в турецькій адміністрації.
Крім того, Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.
Нагадаємо, 7 жовтня відбулася телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та главою РФ Володимиром Путіним. Ця розмова між лідерами Туреччини та РФ стала черговим кроком у дипломатичних зусиллях, спрямованих на зниження напруженості та пошук компромісних рішень.
