'Ми були б слабкі': Рютте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки РФ

Генсек НАТО каже, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати літаки РФ просто так.

Головне із заяв Рютте:

НАТО не потрібно збивати російські літаки-порушники

Треба "м'яко виводити" літаки РФ за межі повітряного простору НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що не потрібно збивати російські літаки-порушники над територією Альянсу, тому що північноатлантичний блок сильніший за РФ.

"Вони кажуть, що якщо літак становить загрозу, у нас є повноваження в разі потреби зробити найрадикальніше. Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати. Тоді ми м'яко виведемо його за межі повітряного простору. Саме так і потрібно робити", - підкреслив він.

Генсек НАТО говорить про те, що повністю згоден із цим підходом, тому що "ми дуже сильні".

"Саме так, це пропорційна відповідь. І ми значно сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки просто за те, що вони входять у наш повітряний простір. Ми це робимо, якщо вони заходять і водночас становлять загрозу. Якби ми були слабкі, можливо, довелося б одразу показувати, що коли вони заходять у наш простір, ми їх збиваємо. Але якщо вони не становлять загрози, і ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато сильнішою є наша пропорційна реакція і, звичайно, чітке донесення до росіян, що ми не дуже раді таким порушенням", - додав Рютте.

Підготовка РФ до війни з НАТО - думка аналітиків

Росія, як країна-агресор, нарощує масштаби диверсійної та розвідувальної діяльності на території Європи. За даними звіту Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може почати становити серйозну загрозу для НАТО набагато раніше, ніж припускають лідери європейських держав.

У документі підкреслюється, що Москва вже розпочала активну інформаційно-психологічну підготовку населення і армії до можливого майбутнього військового протистояння з Північноатлантичним альянсом.

Раніше повідомлялося про те, що Росія може почати війну проти НАТО раніше, ніж передбачалося. Аналітики вважають, що Росія може становити значну загрозу для НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль запустив фазу підготовки до війни з НАТО. Це етап формування інформаційно-психологічних умов перед відкритими бойовими діями.

Як писав раніше Главред, РФ готується напасти на НАТО після закінчення боїв в Україні. Росія, ймовірно, після війни в Україні матиме в наявності значну бойову міць, яку може швидко перекинути на східний фланг НАТО.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

