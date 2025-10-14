Рус
Читати російською
Трамп зробив стратегічний крок та почав тиснути на Мерца - Kyiv Post

Марія Николишин
14 жовтня 2025, 13:40
1623
Рішення щодо Tomahawk стосується не лише іноземної допомоги.
Трамп тисне на Мерца / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

  • Трамп може розпочати постачання Україні крилатих ракет Tomahawk
  • Він сподівається, що союзники будуть наслідувати його приклад

Президент США Дональд Трамп наближається до ухвалення рішення про постачання Києву крилатих ракет Tomahawk. Про це пише Kyiv Post з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що такий крок Трампа стратегічно розрахований не лише на посилення оборони України, а й на те, щоб заохотити наслідувати цей приклад нерішучих європейських союзників. Зокрема, йдеться про Німеччину та її ракети Taurus.

відео дня

Відомо, що цей тиск вже призводить до певних дипломатичних зрушень, адже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у понеділок, що поговорить із Трампом про "спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні".

"Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський має відвідати Трампа в Білому домі в п'ятницю в рамках поїздки, зосередженої на забезпеченні критично важливих можливостей", - йдеться у статті.

Варто додати, що одне з джерел розповіло, що візит Зеленського до США буде присвячений ще й обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони Сполучених Штатів.

"Цей зв'язок є частиною бачення Трампа щодо ініціативи протиракетної оборони "Золотий купол для Америки", програми, розробленої для модернізації оборони США від усіх видів повітряних загроз, включаючи гіперзвукові ракети, на тлі зростаючих загроз з боку ядерних супротивників, таких як Росія, Китай та Північна Корея", - наголосило видання.

Там підкреслили, що рішення щодо Tomahawk стосується не лише іноземної допомоги, "а й інтеграції військової боротьби України в ширшу, перспективну американську стратегію безпеки".

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Надання Україні ракет Tomahawk

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар переконаний, що Україні не нададуть ракети Tomahawk.

За його словами, Tomahawk – це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями.

"Ця химера з Tomahawk видає наміри США про створення додаткового тиску на Росію. Звісно, насправді може йтися не про Tomahawk, а про якісь інші види озброєння – мовляв, відвертається увага РФ ракетами Tomahawk, а насправді Україна отримує інші ракети. Та навряд чи американці можуть надати нам щось інше, крім добре відомих нам ATACMS", - підкреслив він.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Ракети Tomahawk - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована.

Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що Україна вітає з боку США позитивні сигнали про надання ракет Tomahawk. Наразі команди двох країн узгоджують деталі використання цих ракет.

Водночас, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко сказав, що історія з ракетами Tomahawk швидше, не про допомогу Україні, а більше про тиск на агресора - Росію.

Читайте також:

Про джерело: Kyiv Post

KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.






