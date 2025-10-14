Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2025, 03:30
81
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, готові до наступного випробування? Погляньте на дві картинки чоловіка за кермом трактора. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них заховані 3 відмінності, і ваше завдання - знайти їх якомога швидше. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 75 секунд? Розгадайте цю головоломку і перевірте, наскільки ви пильні!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

відео дня

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

01:48Фронт
Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

23:03Фронт
Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

22:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

Останні новини

04:30

Прорив у діагностиці деменції: вчені розкрили революційний метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

02:30

Головоломка викликає ірраціональну лють: скільки кубиків у трейлері

01:53

"Вона з мене знущається": Павло Зібров поскаржився на дружину

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:48

Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

01:30

"Ненавиділа чути це": дружина Брюса Вілліса розкрила деталі про життя актора з деменцією

00:15

Світоліна номинована на престижну премію: відома сума, яку отримає переможниця

13 жовтня, понеділок
23:44

"Залежний від Камалії": Захур зробив гучне зізнання про (не)розставання зі співачкою

Реклама
23:20

"Трамп змушує їх прогинатися": розкрито, чому насправді США допомагають Україні

23:03

Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони "покрошили" купу окупантів з технікою

22:21

Харків під ударами КАБ: пошкоджено лікарню, є постраждалі

22:13

Штраф за перевищення швидкості можна не платити - юристи розповіли, коли це реально

21:48

Втратите захист і прийдуть хвороби: суворі прикмети 14 жовтня

21:36

ChatGPT і великі мовні моделі: як змінилося уявлення про інтелект

21:25

Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

21:14

"Не доїхав один кілометр": Ольга Сумська повідомила про страшну трагедію

20:55

Коли ABS не рятує: експерт розкрив метод, який допоможе уникнути заносу в зимкуВідео

20:42

"Ми очікуємо проблем": Зеленський зробив тривожний прогноз щодо світла й газуВідео

20:27

Як алкоголь перепрограмовує мозок: наукове пояснення безглуздих вчинків

Реклама
20:24

Простий секрет ідеальної пасти: головної помилки припускаються майже всіВідео

20:13

"І російською": Потап потрапив у новий скандал у США

20:00

Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

19:53

Використання ШІ-актриси у фільмах - показали нового персонажа

19:41

Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

19:30

Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомоВідео

19:11

Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки

19:10

Місія Томагавків: що чекає РФПогляд

19:05

Справжній убивця вапняного нальоту: просте рішення для блискучої ванноїВідео

19:02

Яка різниця між словами "шкОда" і "шкодА" - розкрито маловідомий нюансВідео

18:51

Морква та буряк принесуть рясний урожай: "золоті" дні для підзимового посівуВідео

18:39

47-річна українська ведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

18:25

Долар і євро ростуть: НБУ дав новий курс валют на 14 жовтня

18:00

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

17:59

Секрет ідеальної яєчні: два простих інгредієнти творять справжні диваВідео

17:54

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

17:11

Живиться за рахунок інших: в Україні є "рослина-вампір" - який вона має вигляд

17:05

Не Київ: невідома історія міста, яке двічі було столицею і дало світові трьох геніїв

16:58

Обман століття: собака придумав геніальний трюк і поцупив смачні ласощі

16:50

Коли вийде 4 сезон "Бріджертонів": Netflix оголосив дату прем'єри

Реклама
16:44

Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

16:27

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

16:22

У Києві відбувся ювілейний 15-й Київський марафон Незламності 2025: 13508 учасників та понад 2 млн грн на ЗСУ

16:22

223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

16:13

"Мотанка" Софії Нерсесян: що означає пісня, з якою Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025Відео

16:03

Змінився до невпізнання: як склалася доля хлопця з кліпу Freestyler

15:58

Гриби біля будинку - удача чи загроза: правда, яку мало хто знаєВідео

15:53

"Готовий до поповнення": MELOVIN повідомив про несподівані зміни в житті

15:44

"Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?": Трамп жорстко висловився про переговори з Путіним

15:04

Очільник розвідки Німеччини попередив про загрозу нападу Росії і забив на сполох

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти