Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

Що відомо:
- На фронті скоротилась смертельна зона
- Тепер смертельна зона сягає 10 кілометрів
- Ворожі дрони визначають реалії поля бою
Нині на фронті в Україні значно зросла смертельна зона. Тепер вона сягає 10 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він наголосив на тому, що реалії поля бою нині визначають ударні дрони. Це значно ускладнює оперативну евакуацію поранених, а великого значення набувають спроможності української логістики та військової медицини.
"Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення Збройних Сил України", - зазначив Сирський.
Українські військові вже отримали першу партію портативних комплексів FMC, які надають можливість проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, де є вузькофахові спеціалісти.
"Отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах. Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення. Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України. Зменшуємо кількість паперів, звільняємо пацієнтів від зайвої бюрократичної тяганини", - зазначив Сирський.
Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
