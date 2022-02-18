Загроза вторгнення в Україну і поразки Росії: експерт зробив прогноз щодо ситуації

Військова ситуація біля кордонів України може стабілізуватися в квітні - експерт / Reuters

Зниження градусу напруженості біля кордонів України може настати в квітні, коли почнеться призов до армії Росії. Призовна кампанія знизить рівень військової готовності російської держави. Кібератаки і голосування в Держдумі з питання визнання "ЛДНР" показують, що у Москви ще є варіанти для тиску. Однак за низкою напрямків росіяни вже зазнали поразки. Про це заявив британський, економіст, експерт з України Тімоті Еш.

У своїй колонці для НВ він написав про те, що деескалація біля кордонів України може відбутися після того, як ц Росії стартує призов на строкову службу до армії, на початку квітня. Імовірно, до цього моменту напруженість біля рубежів зберігатиметься.

читайте такожРФ може напасти найближчими днями: Байден розкрив новий сценарій вторгнення в Україну"Контрольною датою, яка для мене сигналізуватиме про послаблення напруженості, є початок квітня – тоді стартує весняний призов на військову службу у Росії. Бо новобранцям знадобиться підготовка, що призведе до зниження рівня військової готовності. Таким чином, цей сценарій високого ризику ще триватиме місяців зо два, - аж до якоїсь розв'язки", - вважає фахівець.

За його словами, незважаючи на заяву Москви про відведення військових підрозділів від українських кордонів, кібератаки і звернення Держдуми до Путіна щодо визнання "ЛДНР" сигналізують про те, що у росіян ще є варіанти для чинення тиску на Україну.

При цьому він підкреслив, що є і напрямки, в рамках яких Росія вже зазнала поразки за українським напрямком. Йдеться про зміцнення суверенітету України через єдність суспільства, посилення обороноздатності країни, програш Москви в піар-війні, консолідацію країн НАТО, припинення сприйняття Москви як надійного енергетичного партнера і відсутність поступок з боку Заходу щодо нерозширення Альянсу і відмову щодо вступу до блоку України.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Німецьке видання Spiegel 12 лютого оголосило про те, що Росія може напасти на Україну 16 лютого. Журналісти посилалася на дані американських спецслужб, відправлені в терміновому порядку союзникам з Північноатлантичному альянсу.

Президент України Зеленський 14 лютого виступив зі зверненням, в якому закликав українців не панікувати. Він сказав, що проти української держави ведуть війну по всіх фронтах, серед іншого і на інформаційному напрямку.

Президент США Байден 15 лютого під час свого відеозвернення сказав, що біля кордонів України зосереджено близько 150 тисяч російських військових. Він заявив про можливе військове вторгнення Росії. При цьому Вашингтон готовий впровадити серйозні санкції проти Москви у разі інтервенції в Україну. Обмеження зупинять Північний потік-2.

Постійний представник РФ в ЄС Володимир Чижов зробив заяву, згідно з якою Росія не збирається йти на новий військовий сценарій проти України.

Американські журналісти видання Politico назвали нову дату можливого військового вторгнення Росії в Україну - 20 лютого. Як вважають аналітики, військова операція може бути пов'язана із завершенням військових навчань Москви та Мінська, Мюнхенської конференції та Олімпіади у Пекіні. У статті вказали, що дати військової інтервенції можуть змінюватися.

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