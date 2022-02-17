Загроза вторгнення в Україну і виклик Заходу: Британія попередила про сценарій РФ

Загроза військового вторгнення Росії може затягнутися на декілька місяців - МЗС Британії / Reuters

Росія може затягнути кризу з військами біля кордонів України на тижні, або навіть на місяці. Такий сценарій спрямовано на підрив української держави і є викликом західній спільноті. Наразі немає доказів того, що росіяни відводять свої війська від українських рубежів. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.

Очільниця британського МЗС 17 лютого, напередодні візиту в Україну, у виданні The Telegraph написала про те, що криза навколо українських кордонів може затягнутися на тривалий період часу. Ознак відведення військ немає, а Москва продовжує нарощувати свою військову присутність біля рубежів.

За її словами, ситуація може затягнутися на місяці. Такий сценарій Москви спрямовано на дестабілізацію України і є викликом Заходу.

"Ми не повинні плекати ілюзій, що Росія у своєму нахабстві може затягувати кризу набагато довше, щоб витратити тижні, якщо не місяці, на підрив України і кидаючи виклик західній єдності", - вважає дипломат.

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читайте такожЯкщо вторгнення відбудеться, на економіку України очікує крахТакож вона додала, що світ повинен уважно стежити за обстановкою. На карту поставлено майбутнє України як вільної демократичної держави.

"Нам треба судити про Росію виходячи з її дій. Це означає, що має бути дотримано те, що називається всеохопним виведенням військ. Зараз, як ніколи, потрібно пильнувати", - підкреслила Ліз Трас.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Німецьке видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і військових США повідомило, що військове вторгнення РФ на територію України може статися 16 лютого.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого звернувся до нації і закликав українців не панікувати. За його словами, людей лякають великою війною, а на державу йдуть атаки, у тому числі і на інформаційному полі.

Президент США Джо Байден 15 лютого виступив зі зверненням, в якому заявив, що біля кордонів України дислоковано близько 150 тисяч військ РФ. Загроза військового вторгнення залишається. Штати готові до негайної реакції у разі реалізації такого сценарію. Йдеться про швидкі санкції, у тому числі і проти газопроводу Північний потік-2.

Постійний представник РФ в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Москва не збирається йти в атаку на Україну в найближчому майбутньому.

Американське видання Politico опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що військове вторгнення Росії в Україну може відбутися 20 лютого. Серед причин, які можуть вказувати на такий сценарій, оглядачі називають завершення російсько-білоруських військових навчань, завершення Мюнхенської конференції з безпеки і закінчення Олімпіади у Пекіні. У статті підкреслюється, що дати можуть змінюватися.

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