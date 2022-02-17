Politico: нова імовірна дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютого

Після 20 лютого стануть зрозумілі справжні наміри президента РФ Володимира Путіна / Фото Reuters

Перспектива російського вторгнення в Україну 16 лютого 2022 року завжди перебільшувалася. Часові рамки, на які дійсно варто звернути увагу, - це 20 лютого і після, пише Politico з посиланням на військового аналітика, старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана.

Видання зазначає, що "одержимість датою 16 лютого відволікла увагу від реальних ключових дат".

"Після 20 лютого завжди були важливіші часові рамки", - сказав Кофман і додав, що після цієї дати стануть зрозумілі справжні наміри президента РФ Володимира Путіна.

Чому 20 лютого - важлива дата

Саме після 20 лютого повинні завершитися найбільші військові навчання з часів Холодної війни. У Москві та Мінську обіцяли, що російські війська відправляться додому.

Спостерігачі повинні відстежувати, чи дійсно війська повертаються в свої казарми або переміщаються в інше місце поблизу кордону з Україною. Кофман вважає, що незайвим буде перевірити і той факт, чи не повернуться російські війська зі Східного військового округу, які нещодавно рушили на Захід.

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Є ще одна причина, з якої 20 лютого має велике значення: в цей день завершується Мюнхенська конференція з безпеки. До слова, російські офіційні особи не братимуть в ній участь.

"Щорічний зліт "Давос оборони" - це велика подія, в якій особисто беруть участь такі лідери, як віцепрезидент Камала Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен і президент України Володимир Зеленський. Росія, яка почала вторгнення в той час, коли Америка знаходиться в Європі і/або поки глава Української держави знаходиться за межами країни, може виявитися абсолютним приниженням — свого роду геополітичним тролінгом, який любить Путін", - пише видання.

читайте такожУ США анонсували зустріч Харріс і Зеленського в Мюнхені

20 лютого також є останнім днем зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Кажуть, що "Путін не почне вторгнення до церемонії закриття, щоби ощасливити китайського лідера Сі Цзіньпіна".

"Але такий зв'язок завжди був слабким: вторгнення Росії до Грузії в 2008 році відбулося під час літніх Олімпійських ігор в Пекіні. Представники адміністрації Байдена продовжують стверджувати, що Путін може відновити війну в Україні під час ігор", - пише Politico.

Коли мине ризик вторгнення Росії

"Якщо настане 1 березня, а вторгнення все ще не буде, деякі спостерігачі за Росією кажуть, що їм стане трохи легше дихати. Але Андреа Кендал-Тейлор, колишній співробітник американської розвідки, що займається питаннями Росії, вважає, що навіть тоді небезпека не мине", - пише автор статті.

Кендал-Тейлор додала, що дати можуть змінюватися, але ризик вторгнення залишається.

Як повідомляв Главред, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції". Вторгнення Росії може статися в будь-який момент.

"Це (вторгнення, - ред.) може статися завтра, це може статися наступного тижня. Це може статися до закінчення Олімпіади. Це може відбутися після завершення Олімпійських ігор", – сказав Прайс.

У свою чергу, прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що неправдиві заяви, які поширюють росЗМІ, можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

"Ми бачили, як ця тактика використовувалася в минулому (...) Ми очікуємо цілої низки фейкових повідомлень і приводів, які можуть передувати вторгненню", - зазначила Псакі.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що згідно з останнім звітом української розвідки, зібраним у середу, 16 лютого, немає жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

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