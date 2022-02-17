Повномасштабне вторгнення Росії: скільки українців вірять, що "Путін нападе"

Скільки українців вірять у вторгнення Росії / УНІАН

Більшість українців не вірять у повномасштабне вторгнення Росії та вважають, що армія здатна захистити громадян у разі війни.

Про це свідчать опубліковані дані всеукраїнського соціологічного дослідження на тему "Україна на тлі загроз", проведеного експертно-аналітичним центром "Інститут Горшеніна".

Так, згідно з опублікованими даними, з цих 62,5% респондентів 33,3% вважають, що вторгнення російської армії скоріше не відбудеться, а 29,2% - що "точно ні".

При цьому 20,4% висловили думку, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбудеться (16,0% - "швидше так", 4,4% - "точно так").

Результати опитування / gorshenin.ua

Більшість громадян (53,4%) вважає, що українська армія зможе захистити Україну в разі розширення військової агресії з боку Росії, а 71,3% опитаних довіряють армії.

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Результати опитування / gorshenin.ua

Загроза вторгнення Росії

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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