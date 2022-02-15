США не підтвердили факт відведення російських військ від України - Байден

США не підтвердили інформації про виведення військ РФ / Фото Reuters

Президент Джо Байден заявив, що США поки ще "не підтвердили" інформацію про те, що Росія відвела війська від кордонів України.

"Міністр оборони Росії сьогодні повідомив, що деякі військові частини залишають свої позиції поблизу України. Це було б добре, але ми ще не перевірили це", — сказав Байден.

"Ми ще не підтвердили, що російські військові частини повертаються на свої бази — наші аналітики вказують, що вони залишаються на небезпечних позиціях, і факт залишається фактом - прямо зараз Росія сконцентрувала понад 150 тисяч військовослужбовців, які оточили Україну і Білорусь, і вздовж кордону з Україною, і вторгнення залишається явно можливим", - заявив президент США.

Також він повторив заклик до американців, які перебувають в Україні, виїхати з країни, поки це безпечно. Також він зазначив факт перенесення посольства США з Києва до Львова.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні Неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

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