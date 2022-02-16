Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

Паніка західних ЗМІ через ризик військового вторгнення Росії завдає колосального економічного удару по Україні - Арахамія / Колаж Reuters, УНІАН

Економіка України втрачає щомісяця близько 2-3 мільярдів доларів на тлі паніки, що розганяється західною пресою через загрозу військового вторгнення Росії. Київ шляхом дипломатичних каналів намагається донести до міжнародних партнерів відомості про те, що така інформація несе руйнівний характер. І ситуації, коли США переносять своє посольство з Києва до Львова, обходяться українській державі в сотні мільйонів доларів. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

У ефірі програми Право на владу на 1+1 керівник СН піддав різкій критиці західні ЗМІ, які піднімають паніку на тлі ситуації з підвищенням концентрації військ Росії біля кордонів України.

За його словами, у Києві вивчатимуть, яким чином відомі світові видання, серед яких CNN, Bloomberg, WSJ, почали поширювати неправдиву інформацію, причому "гірше, аніж Скабєєва та Соловйов".

"Ця істерія наразі коштує країні 2-3 мільярди доларів на місяць. Ми рахуємо кожен день втрати економіки", - зазначив Арахамія.

За його словами, Київ вже заявив Заходу про свої фінансові втрати внаслідок подібної інформаційної політики. Держава через МЗС пояснює ситуацію міжнародним партнерам, які повинні усвідомлювати наслідки тиражування подібних відомостей.

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"Коли хтось ухвалює рішення перевезти посольство до Львова, вони повинні розуміти, що така новина коштуватиме для економіки України декілька сотень мільйонів доларів", - додав парламентарій.

читайте такожУдар по відносинам України з НАТО: Британія заявила про величезну військову міць РФ біля кордонівТакож Давид Арахамія підкреслив, що наразі Україна стикається з серйозними складнощами при спробах брати кредити на іноземних ринках, оскільки там "просто божевільні ставки", а "багато експортерів відмовляються" надавати кошти.

США надали Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій

Як повідомляє Голос Америки, держсекретар Штатів Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що Вашингтон надав Києву кредитну гарантію, сума якої становить до одного мільярда доларів, для підтримки курсу, спрямованого на реалізацію реформ в економіці.

Як стверджують у Штатах, рішення спрямоване на надання подальшої економічної підтримки українській державі з метою захисту економіки в умовах тиску Росії.

Держдеп нагадав, що в період з 2014 по 2016 рік Сполучені Штати вже надавали Україні три кредитні гарантії по 1 мільярду.

Кредитні гарантії спрямовані на погашення інших боргів

Примітно, що така фінансова підтримка має на увазі не реальні фінансові кошти, а гарантії кредитної допомоги для покриття інших заборгованостей. Наприклад, ці гроші можуть піти на погашення запозичень у Міжнародного валютного фонду, яке можуть піднести як крок до стабілізації економіки країни.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Британське видання The Guardian раніше повідомило, що президент США Джо Байден провів телефонні перемовини з лідерами Євросоюзу та НАТО, під час яких немовби оголосив про можливе військове вторгнення Росії в Україну найближчими днями. За даними журналістів, операція може початися з авіаударів.

Пізніше пройшли телефонні перемовини господаря Білого дому Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним. У Вашингтоні за підсумками бесіди сказали, що американці не знають, чи ухвалили у Москві конкретне рішення щодо військової операції проти української держави.

13 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою США Джо Байденом. У Білому домі зробили заяву про підтримку Києва, а також пообіцяли серйозну відповідь у разі військового вторгнення Росії.

Постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов сказав про те, що Москва не збирається йти на сценарій військового вторгнення на територію України у найближчому майбутньому. Російська держава очікує на поступки від Заходу.

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