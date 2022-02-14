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"Нас лякають великою війною": Зеленський терміново звернувся до українців

14 лютого 2022, 19:49

Президент заявив, що з нами системно ведуть війну на всіх фронтах.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся 14 лютого до українців.

Глава держави видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Його відзначатимуть щорічно 16 лютого.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем Єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що проти України системно ведуть війну на всіх фронтах.

"Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату військового вторгнення. Це вже не в перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому - збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті - намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному - обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті - прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - зазначив Зеленський.

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У той же час, на його думку, Україна сьогодні сильна як ніколи.

Зеленський додав, що сьогодні у світі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи і всього континенту.

"Ми прагнемо до миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо, - підкреслив Зеленський.

Що ще сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні

  • Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує гідну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.
  • Україна прагне миру і хоче повернути Крим і ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.
  • Бізнесмени і політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.
  • Україна відзначатиме 16 лютого День єдності, а не нападу РФ.
  • Зараз здається, що навколо темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

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З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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Володимир Зеленський російське вторгнення
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