Лунали гучні вибухи: дрони атакували ключовий вузол енергосистеми в Криму

Відомо, що вибухи супроводжувалися звуками стрілянини.

Дрони атакували Крим / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В тимчасово окупованому Криму лунали вибухи

Дрони могли атакувати підстанцію "ПС 220 кВ Красноперекопськ"

Це один із ключових вузлів енергосистеми Криму

В ніч на 22 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Зокрема, вибухи лунали у Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську. Про це повідомляють Telegram-канали.

За словами місцевих мешканців, перші вибухи пролунали близько 00:45 у Сімферополі. Свідки повідомили про вибухи з боку ДРЕС. Вже близько 01:00 у північно-західній частині Сімферополя пролунали нова серія потужних вибухів.

Напружена ситуація спостерігалася і в селищі Гвардійське, де розташована російська авібаза. Моніторингові канали нарахували близько десяти вибухів, які супроводжувалися звуками стрілянини.

Про вибухи також повідомляли в Красноперекопську та Армянську.

Одним з імовірних об'єктів атаки стала підстанція "ПС 220 кВ Красноперекопськ". Це один із ключових вузлів енергосистеми Криму, який забезпечує магістральне живлення значної частини півострова.

Удар по підстанції - відео:

Удари по цілях в Криму

В Генштабі ЗСУ 11 листопада повідомляли, що було уражено АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

Відомо, що це ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів і тимчасово окуповані території півдня України.

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 листопада на території тимчасово окупованого півострова Крим було дуже гучно. Місцеві мешканці прокинулись близько 01:53 через гуркіт, спалахи в небі і роботу ППО країни-агресорки Росії.

15 листопада у тимчасово окупованому Севастополі біля моря прогриміли вибухи. Згодом місцеві жителі повідомили, що гучно було і в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці та у Сімферополі.

Крім того, українські військові завдали потужного удару по позиціях російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Унаслідок операції було уражено базу, де росіяни зберігали та обслуговували ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон".

