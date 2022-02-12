Найближча середа: ЦРУ назвало ймовірну дату нападу Росії на Україну - Spiegel / Reuters

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, якиц, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого.

Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових. Журналісти дізналися, що американські спецслужба ЦРУ і військові протягом п'ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад може статися вже найближчої середи.

Видання зазначає, що, за словами дипломатів і військових чиновників, Сполучені Штати надали безліч деталей про секретні брифінги. Також були описані шляхи вторгнення РФ і подробиці про завдання окремих російських підрозділів. Як можлива дата початку вторгнення була вказана 16 лютого.

Spiegel пише: на якій інформації ґрунтується термінове попередження США, в Берліні не знали. Однак зазначалося, що звіти США були докладними і підкріплені багатьма джерелами.

Однак, як зазначає видання, не можна оцінити і передбачити неминучість нападу. При цьому інсайдери також вважають можливим, що США навмисно поширили інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки.

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Західні військові і дипломати заявили ввечері, що спецслужби США, очевидно, перехопили інформацію, що російська влада підготувала наступ військових наступної середи. Чи є це рішенням остаточним, поки неможливо сказати з упевненістю.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу заявив, що Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні - це може статися до 20 лютого.

Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

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