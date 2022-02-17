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"У кожного свої цілі": Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ дати вторгнення Росії

17 лютого 2022, 09:25

За словами міністра, не всі західні медіа намагаються оприлюднювати тільки підтверджену правдиву інформацію.

Резніков прокоментував оприлюднені дати вторгнення Росії / УНИАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні ЗМІ можуть мати кожен свої цілі, поширюючи інформацію про дати можливого широкомасштабного вторгнення Росії на територію України.

Він зазначив, що не всі західні медіа насправді переслідують мету знайти і подати підтверджені факти. Усі формаційні вкидання можуть переслідувати різну мету. Про це міністр сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Жовта преса" робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати і давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", – зазначив він.

Очільник Міноборони наголосив, що Україна пильно стежить за усіма змінами, які відбуваються поблизу її кордонів. Отримані від української розвідки дані звіряються з даними, які надають розвідки країн-партнерів – увесь фактаж поки що збігається, зазначив Резніков.

Проте у різних країнах по-різному можуть трактувати отримані від розвідки дані, будувати свої гіпотези тощо, пояснив міністр.

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"Але оцінки, припущення, гіпотези і версії потім шикуються дуже по-різному. І вони дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки, власне, і відбувається цей інформаційний вихід. Тут немає єдиного пояснення, у кожного своя повістка і своя мета. Наша мета – зберегти спокій, зберегти стабільність, і, значить, стійкість в суспільстві", – заявив Резніков.

Загроза вторгнення Росії

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого. Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що Росія може вторгнутися в Україну цього тижня.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що починають повертати військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною. Також в РФ заявили про початок відведення військ з тимчасово окупованого Криму.

В МЗС України до таких заяв поставилися з недовірою – очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію тільки тоді, коли побачить реальне відведення військ. З такою ж заявою виступив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що "коли відведуть війська – це побачать усі". Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки що розвідка не знайшла ніяких доказів того, що Росія і справді відводить війська від українського кордону.

Тим часом у США заявили, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції", і що російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які згодом можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

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