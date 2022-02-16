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"Війни рідко починаються у середу": посол РФ в ЄС відкинув ймовірність вторгнення в Україну 16 лютого

16 лютого 2022, 07:41

Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що нападу на Україну з боку Росії не буде "ані сьогодні, ані наступного тижня, ані наступного місяця".

Володимир Чижов
Володимир Чижов розповів, чи буде вторгнення Росії в Україну / Фото twitter.com/RusMission_EU

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ані 16 лютого, ані в будь-який інший день.

"Я можу запевнити вас, що стосується Росії, то цієї середи нападу не буде. Жодної ескалації не буде ні наступного тижня, ані наступного місяця", - цитує російського дипломата німецька газета Handelsblatt.

При цьому Чижов додав, що "війни в Європі рідко починаються в середу". Також він заявив, що звинувачення в тому, що РФ планує вторгнення в Україну - дуже серйозні.

"Якщо ви висуваєте звинувачення -о собливо дуже серйозні звинувачення проти Росії - ви також повинні надати докази. Інакше це наклеп", - сказав Чижов.

Посол РФ назвав умови для деескалації ситуації. За його словами, Захід повинен серйозно поставитися до "проблем безпеки", на які вказує Москва.

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"Якщо наші партнери, нарешті, прислухаються до наших побоювань, процес деескалації не змусить на себе чекати. Це пішло б на користь всіх жителів Європи (...), а також інших народів світу", - зазначив представник Росії в ЄС.

Як повідомляв Главред, раніше постійний представник РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія не буде нападати на Україну, якщо її на це "не спровокують". При цьому, за його словами, Москва має право захищати російських громадян, які проживають на Донбасі.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України цього тижня. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

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