У Трампа уточнили план щодо завершення війни в Україні: як відреагували в ОПУ

У штабі кандидата в президенти США стверджують, що завершення війни Росії та України - пріоритет для Трампа.

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Трампа назвали "єдиним", хто може завершити війну РФ і України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У разі обрання президентом США пріоритетом зовнішньої політики Дональда Трампа буде завершення війни в Україні. Про це заявили у штабі Трампа на запит видання Голос Америки.

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що ключовим пріоритетом його другого терміну буде якомога швидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни мають сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо по відношенню до наших платників податків", - ідеться в листі.

Зазначається, що Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені".

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У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

"Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Трамп був президентом. Так сумно", - йдеться в листі.

Мирний план Трампа

Як повідомляв Главред, два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Як відреагували в Офісі президента України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що план припинення війни РФ в Україні - яким би він не був - має базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим.

За словами Подоляка, війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Адже, за його словами, заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б "дивно", бо саме Москва порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у "формулі миру", яка була запропонована президентом Зеленським, там чітко сказано - мир може бути тільки справедливим, і мир може бути тільки на основі міжнародного права", - сказав він.

Представник Офісу президента назвав абсурдними оголошені російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню.

"Ми бачимо план Путіна - він абсолютно безглуздий", - сказав Подоляк.

"Мирний" план Пуїна і реакція Заходу

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, який відбувся в червні у Швейцарії, російський диктатор Путін висунув низку безглуздих вимог до України. Він зажадав вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає про те, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна не тільки суперечать статуту ООН, а й здоровому глузду.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні заявила, що необхідно розвіяти наративи путінської пропаганди.

"Маємо подивитися, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. Італія хотіла б брати в цьому участь і допомогти Україні дивитися в майбутнє. Якщо Росія не погодиться (з пунктами мирного плану, - Главред), ми змусимо її здатися", - наголосила Мелоні.

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