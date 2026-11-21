Керівник Офісу президента пояснив, від чого залежить реалістичність таких термінів, і пообіцяв працювати над ними.

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Буданов сказав, чи закінчиться війна до 1 січня 2027 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71 ОЄБР

Головне із заяви Буданова:

Миру до 1 січня 2027 року хочуть усі

Реалістичність термінів залежить від багатьох факторів

Керівник ОП назвав мир до січня "дивом"

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий дедлайн для завершення війни, який, за даними західної преси, хоче поставити адміністрація президента США Дональда Трампа.

Коментар Буданова журналістам оприлюднив 24 Канал у Telegram.

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Журналістка запитала керівника ОП, що він думає про публікації західних ЗМІ, згідно з якими у Вашингтоні хочуть завершити війну до 1 січня 2027 року. Буданов зазначив, що не знає людей, які б цього не хотіли, але реалістичність таких термінів залежить від багатьох факторів.

"Так а хто ж не хоче? Скажіть, чи є в світі людина, яка не хоче? Я таких не знаю. Чи реалістично це? Ну, залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося, хоча це буде просто диво", - сказав Буданов.

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Що відомо про дедлайн США для завершення війни

Про те, що США хочуть досягти мирної угоди між Україною та країною-агресоркою Росією до початку січня 2027 року, 20 листопада повідомила Financial Times з посиланням на чотири джерела.

За даними FT, у Вашингтоні поспішають через зміну розкладу сил у Конгресі: на проміжних виборах республіканці втратили контроль над обома палатами. Демократи, ймовірно, посилять допомогу Києву та санкційний тиск на Москву. Білий дім на запит видання не відповів.

Водночас, як пише FT, Кремль не поспішає: Москва вимагає Донбас, відмови України від НАТО та обмежень для ЗСУ. Два джерела видання стверджують, що Росія планує повітряну кампанію, аби посилити свої позиції, і навряд чи погодиться на швидку угоду.

Хронологія завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Яку роль Буданов відіграє в переговорах

Буданов очолює Офіс президента з 2 січня 2026 року, до цього він керував Головним управлінням розвідки Міноборони. 10-11 листопада він був у складі української делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Американську групу на переговорах очолював Джаред Кушнер, до неї також входив спецпосланець Стів Віткофф. За підсумками раунду Кушнер назвав територіальне питання найскладнішим.

Чи можуть США самостійно визначити терміни завершення війни: думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду зазначав, що Вашингтон не може одноосібно диктувати хід переговорів, адже на них дедалі більше впливають Європа та Україна.

"Ні, вони не вирішують хід переговорів самостійно, оскільки на переговори почали впливати Європа та Україна, на відміну від того, як це планував собі Трамп у 2025 році", - наголосив експерт.

За словами аналітика, у разі тристороннього формату Київ сидітиме за столом переговорів не сам, а разом з європейськими партнерами.

"Зеленський останні кілька днів постійно говорить, що в переговорах буде Європа. Якщо буде тристоронній формат Україна - США - Росія, то Україна там буде не сама, а разом із Європою", - пояснив Клочок.

Водночас експерт визнав, що така підтримка має для України і зворотний бік.

"Ми залежні від Європи, Європа це розуміє і дуже часто використовує у своїх інтересах", - додав він.

Переговори про завершення війни - новини

Як повідомляв Главред, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Після завершення переговорів в Абу-Дабі представник української групи Давид Арахамія назвав раунд одним із найскладніших. Сторони домовилися про великий обмін полоненими, який, за словами російської сторони, мав відбутися протягом 2-3 тижнів.

Президент США Дональд Трамп після саміту в Китаї зробив нові заяви щодо війни. За його словами, Путін хоче дипломатичного завершення війни. Водночас, за даними FT, Москва не відмовляється від вимог щодо Донбасу та позаблокового статусу України.

Президент України Володимир Зеленський також говорив про можливість швидкого миру. Він заявив про вікно можливостей для завершення війни до кінця року. Арахамія після раунду в Абу-Дабі також висловив сподівання, що рішення вдасться знайти до кінця року.

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