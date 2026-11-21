Росія не може швидко відновити зенітні комплекси, бо радари для них залежать від західних комплектуючих.

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Жданов пояснив, як ЗСУ зробили Кримський міст вразливим для ракет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

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Сили оборони вибили в Криму РЛС С-500, С-400 і "Панцирі"

Відновити ППО Росії заважає залежність від західних деталей

Україна знайшла кількість дронів, від якої ППО РФ захлинається

Українські сили системно вибивали російську ППО в окупованому Криму - зокрема радіолокаційні станції комплексів С-500, а також С-400 і "Панцирі". Після цього Україна знайшла "поріг" - кількість дронів, за якої протиповітряна оборона країни-агресорки захлинається, і ракети почали бити по об'єктах РФ "по-дорослому". Навіть Кримський міст, який Росія прикривала як один із найзахищеніших об'єктів, виявився вразливим. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, за рівнем захисту Кримський міст стояв в одному ряду з Кремлем і Валдаєм. Тож тепер постає питання, як Росія збирається прикривати сухопутний коридор до півострова.

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"До речі, щодо ППО цікавий момент: Кримський міст - один із найбільш захищених об'єктів як Кремль і Валдай - виявився вразливим. Ми це побачили. Як же тоді Росія зможе прикрити ППО сухопутний коридор, чим?", - сказав Жданов.

Чому Росії важко відновити ППО в Криму

Жданов наголосив, що українські удари по російській протиповітряній обороні на півострові зачепили навіть найсучасніші комплекси.

"Ми в Криму навіть радіолокаційні станції комплексів С-500 повибивали. А скільки С-400 ми там знищили! Про "Панцирі" я вже мовчу", - зазначив він.

Втрати окупантам складно компенсувати, адже більшу частину систем ППО Росія сама не виробляє. Найвразливіше місце, на думку експерта, - радари.

"Відновити сили ППО Росії складно, оскільки вона не виробляє більшу частину систем ППО. Особливо - РЛС, бо там західні комплектуючі. Тож з нашого боку виведення ППО в Криму було копіткою роботою", - пояснив Жданов.

До слова, окремі удари по зенітних комплексах на півострові підтверджували й офіційно. Так, у лютому 2026 року Сили спеціальних операцій повідомили про ураження в Криму пускової установки С-400, РЛС 92Н6Е і комплексу "Панцир-С1".

Як ЗСУ знайшли "поріг" для російської ППО

Інший чинник, за словами експерта, - зміна можливостей самої України. Дрони тепер запускають не десятками, а сотнями.

"Інший важливий момент - змінилися наші можливості: дрони ми тепер відправляємо сотнями. Отже, ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася. Ось ми це й зробили", - розповів Жданов.

Коли російська оборона перевантажена безпілотниками, за оцінкою експерта, настає черга ракет.

"Ми знайшли цей поріг, російська ППО задихнулася, а далі наші ракети почали бомбити об'єкти РФ вже по-дорослому", - сказав він.

Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред

Чи послабив удар по Кримському мосту позиції Путіна?

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що руйнування прольоту мосту стало для Кремля болючим ударом напередодні тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна.

"Україна показала клас, знищивши проліт Кримського мосту", - наголосив Загородній.

Сам саміт, на його думку, виявився значно скромнішим, ніж розраховували в Москві: переговори тривали менше двох годин.

"Ніякої Ялти 2.0 не вийшло", - підсумував експерт.

Як дрони виснажують російську ППО

Офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський у коментарі NV пояснив, що масовані атаки безпілотників змушують Росію витрачати ресурс найдорожчих зенітних комплексів.

"Кожна операція з використанням наших ударних дронів сприяє виснаженню систем ППО противника", - зазначив він.

За словами Храпчинського, саме дорогими ракетами окупанти й перехоплюють більшість українських дронів.

"Росія використовує дорогі зенітні ракети таких комплексів, як С-400 і „Панцир", щоб перехоплювати більшість цих дронів", - додав експерт.

Удари по Криму - новини

Як повідомляв Главред, Міноборони заявило про третій за тиждень удар по Кримському мосту. Цього разу ЗСУ застосували ракети "Нептун" і пошкодили залізничне полотно переправи. Рух залізничною частиною мосту після удару перекрили.

Окрім мосту, під ударом опинилися й інші цілі окупантів. Генштаб повідомив, що ЗСУ уразили склад боєприпасів біля Первомайського в Криму. Також уражено автопереправу через Сіверський Донець біля Луганська і два командні пункти.

Тим часом експерти оцінюють наслідки ударів для окупантів на півострові. Олег Жданов вважає, що Крим може стати пасткою для російської армії. Наступним кроком, на його думку, має стати зупинка поромної переправи.

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