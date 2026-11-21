Поки ринок тримається на великих товарних запасах, але логістика й зупинка виробництва вже тиснуть на вартість.

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Що буде з цінами на олію в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви економіста:

Товарні запаси олії великі, але вони закінчаться

Ціна залежатиме від масштабів аграрної кризи

Скуповувати олію про запас не варто

Олія в Україні може подорожчати у півтора-два рази через проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва. Водночас дефіциту продукту на полицях поки не очікується. Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

"Зараз дуже великі товарні запаси олії, але вони будуть закінчуватись. Вона точно стане дорожчою. Може здорожчати і в півтора разу, і в два рази", - зазначив він. відео дня

За його словами, остаточна ціна залежатиме від того, наскільки глибокою виявиться аграрна криза. У складних умовах фермери можуть зменшувати площі під посіви або взагалі не засівати поля.

У найпесимістичнішому сценарії, попереджає аналітик, без посівів може залишитися до половини орних земель країни.

Водночас скуповувати олію наперед економіст не радить. Він наголошує, що при неправильному зберіганні продукт може зіпсуватися.

Чи буде дефіцит продуктів взимку

Економіст, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри удари по складах, проблеми з логістикою та відключення світла, Україна має значне перевиробництво основних продуктів і сировини для них.

На його думку, головний ризик - тимчасові збої, а не порожні полиці.

"Тому жоден дефіцит основних продуктів харчування за будь-яких умов нам не загрожує", - наголосив він.

Водночас прогнозувати конкретні відсотки подорожчання до кінця року, вважає економіс, неможливо, адже ситуація з електроенергією та пальним змінюється щотижня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні запровадили обмеження на продаж соняшникової олії. Це сталося на тлі російських ударів по підприємствах харчової промисловості, хоча в профільному міністерстві запевняли, що дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує.

Також відомо, що ціни на огірки в Україні різко злетіли. На гуртовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продають по 200 грн/кг. Причина в тому, що завершився оборот у плівкових теплицях і пропозиції на ринку поменшало.

Крім того, в Україні вперше з середини літа подорожчала ріпчаста цибуля. Овоч подорожчав у середньому на 12%. Однією з причин стало похолодання, через яке фермери змушені призупиняти збирання врожаю.

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