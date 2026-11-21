Пошкоджено ділянку дороги Т-21-11 поблизу 24-го кілометра, а навесні окупанти скинули на цей об’єкт шість авіабомб.

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Ракетний удар по дамбі на Харківщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Що сталося:

Ракета пошкодила трасу Т-21-11 на Печенезькій дамбі

Проїзд по дамбі закрито, для водіїв є об’їзд

Навесні по цьому об'єкту РФ завдала удару авіабомбами

У ніч на 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Печенезькій дамбі в Харківській області. Пошкоджено ділянку дороги державного значення, проїзд по дамбі наразі неможливий - водіїв скерували в об’їзд через Чугуїв.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, передає "Суспільне Харків". За даними дорожників, окупанти атакували дамбу близько першої години ночі.

відео дня

У результаті удару пошкоджено ділянку траси Т-21-11 Чугуїв - Печенеги - Великий Бурлук поблизу 24-го кілометра.

"Наразі проїзд по Печенезькій дамбі неможливий", - зазначили у Службі відновлення.

Як об’їхати Печенезьку дамбу?

Для автомобілістів передбачено альтернативний маршрут. Об’їхати пошкоджену ділянку можна через такі населені пункти:

Чугуїв

Коробочкіно

Лебяжье

Базаліївка

Приморське

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Скільки разів РФ атакувала дамбу?

Це не перший удар країни-агресора по гідроспоруді. 14 квітня 2026 року окупанти скинули на дамбу шість керованих авіабомб: чотири влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві - у воду.

Тоді в 16-му армійському корпусі запевнили, що споруда витримала атаку.

"Дамба не пошкоджена, скидання води відбувається в плановому контрольованому режимі", - йшлося в повідомленні корпусу.

Військові також зазначали, що ворог обрав для атаки період максимального накопичення води через весняний паводок. За їхніми словами, руйнування дамби в такий час могло обернутися лихом для населених пунктів нижче за течією.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Харківщині затоплення через удари по дамбі?

Завідувачка сектору гідрологічних прогнозів Харківського регіонального гідрометцентру Людмила Озерна в коментарі, який наводив "Главред", розповідала про стан Печенезького водосховища восени 2025 року.

"У Печенезькому водосховищі рівень води підвищився лише на кілька сантиметрів, тому загрози його переповнення поки що немає", - зазначала фахівчиня.

При цьому після весняної атаки на дамбу гідролог підкреслювала, що наслідки ударів неможливо оцінити заздалегідь.

"Усе залежатиме від масштабів руйнування цієї греблі", - пояснила Озерна.

Керівник поліції Харківщини Петро Токар у коментарі "Суспільному" звернув увагу, що росіяни систематично завдають ударів по гідроспоруді.

"Цього року до квітня ворог двічі намагався вразити цю гідроспоруду, а минулого року - п’ять разів", - сказав Токар.

Він також нагадав, наскільки важлива ця дорога для місцевих мешканців.

"До атак росіян ця дорога значно скорочувала шлях до Великобурлуцької громади", - додав керівник поліції.

Удари по Харківщині - новини

Як повідомляв "Главред", 7 грудня 2025 року росіяни завдали ракетного удару по греблі Печенезького водосховища. Тоді рух по греблі зупинили, постраждалих не було. Закрили траси Т-21-11 і Т-21-04, об’їзд організували через Коробочкіно, Лебяж’є, Приморське та Хотомлю.

Після тієї атаки у Силах оборони оцінили ризики для логістики. У 16-му армійському корпусі заявили, що тимчасова втрата переправи не матиме критичного впливу на фронт. Військові зазначили, що запасні маршрути вже забезпечують логістику, а запаси накопичено заздалегідь.

Восени 2025 року Харківщина стежила й за ситуацією у сусідів. Після прориву дамби в Бєлгородській області гідрологи оцінювали ризики для Печенезького водосховища. Тоді рівень води в ньому піднявся лише на кілька сантиметрів, підтоплень в області не зафіксували.

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