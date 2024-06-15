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Передумови для "мирних" переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу

Юлія Закрепа
15 червня 2024, 10:00оновлено 15 червня, 11:37
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Путін виклав свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів.
Передумови для 'мирних' переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу
Путін намагається схилити Захід до поступок / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

У звіті звіті ISW проаналізували, що під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ у п'ятницю, 14 червня, Путін виклав свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів. Зокрема, диктатор вимагає від Києва визнати незаконну анексію Росією окупованих та непідконтрольних Україні територій на сході та півдні.

Путін "закликає" до Миру

В ISW також нагадали слова диктатора про те, що Росія готова погодитися на припинення вогню й мирні переговори. Взамін Київ має повністю вивести війська з нині підконтрольних районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Москва незаконно оголосила анексованими у вересні 2022 року. Також, на вимогу диктатора, Україна повинна офіційно відмовитися від вступу до НАТО.

відео дня

Аналітики Інституту також нагадали непереконливу заяву Путіна про те, що російські війська "негайно" забезпечать дотримання режиму припинення вогню і гарантуватимуть "безперешкодне і безпечне" виведення українських військ із чотирьох областей.

"Ця обіцянка звучить особливо порожньо після місяців воєнних злочинів росіян проти українських цивільних осіб та військовополонених, а також численних порушень Росією режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами в період з 2015 по 2022 рік. А заклик до світової спільноти визнати чотири незаконно анексовані й окуповані області частиною Росії та скасувати всі західні санкції проти РФ у разі мирного врегулювання російського вторгнення в Україну - є вимогою, яка завдасть безповоротної шкоди принципу державного суверенітету і непорушності міжнародних кордонів", - йдеться у звіті.

Путін вимагає поступок від Заходу

В ISW нагадали, що Путін також повторив свої попередні умови "миру", а саме, що Україна повинна погодитися на повну демілітаризацію і "денацифікацію" (повалення нинішнього українського уряду і заміну його проросійськими маріонетками) та відмовитися від своїх прагнень приєднатися до будь-яких зовнішніх блоків безпеки. Він також заявив, що для будь-якого мирного формату без участі Росії "неможливо" вирішити війну в Україні, і що політика Заходу і України, спрямована проти переговорів з Росією, є "ідіотичною".

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що такі вимоги Путіна продовжують відображати його давні ультиматуми, які ґрунтуються на припущеннях, що заперечують існування незалежної та суверенної України.

"Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише імітує свою зацікавленість у переговорах в рамках ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб переконати Захід піти на випереджувальні поступки, які порушують суверенітет України", - йдеться у звіті ISW.

Пропозиція російського диктатора створити альтернативну євразійську та світову систему безпеки за підтримки Китаю, в Інституті вивчення війни назвали підривом НАТО. У звіті це пояснення Путіна назвали "досить розпливчастим", але визнали таким, що узгоджується з його довгостроковою стратегічною метою розпаду західної єдності, розпуску Альянсу зсередини і руйнування нинішнього світового порядку.

Загалом, аналітики Інституту вивчення війни назвали промову Путіна спрямованою на введення в оману міжнародної спільноти та підрив участі країн у Саміті миру в Швейцарії.

"Цілеспрямована активізація риторики Кремля є частиною російської кампанії рефлексивного контролю, яка має на меті підштовхнути Захід до самостримування й ухвалення політики, що відповідає російським інтересам. Заяви Путіна - спроба Кремля маніпулювати Заходом. Диктатор приурочив свою промову до кількох ключових подій - Глобального саміту миру 15-16 червня після саміту "Великої сімки" (G7) та Групи з оборонних контрактів з Україною 13 червня", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Зеленського розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру. Україна вже готує другий Саміт миру, в якому можлива участь країни-агресора РФ. На другому Саміті може обговорюватися дорожня дорожня карта просування до миру.

У НАТО рознесли пропозицію Путіна. Єнс Столтенберг прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна з приводу так званих "мирних пропозицій щодо закінчення війни РФ з Україною.

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