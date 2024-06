Передумови для 'мирних' переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

У звіті звіті ISW проаналізували, що під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ у п'ятницю, 14 червня, Путін виклав свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів. Зокрема, диктатор вимагає від Києва визнати незаконну анексію Росією окупованих та непідконтрольних Україні територій на сході та півдні.

В ISW також нагадали слова диктатора про те, що Росія готова погодитися на припинення вогню й мирні переговори. Взамін Київ має повністю вивести війська з нині підконтрольних районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Москва незаконно оголосила анексованими у вересні 2022 року. Також, на вимогу диктатора, Україна повинна офіційно відмовитися від вступу до НАТО.

Аналітики Інституту також нагадали непереконливу заяву Путіна про те, що російські війська "негайно" забезпечать дотримання режиму припинення вогню і гарантуватимуть "безперешкодне і безпечне" виведення українських військ із чотирьох областей.

В ISW нагадали, що Путін також повторив свої попередні умови "миру", а саме, що Україна повинна погодитися на повну демілітаризацію і "денацифікацію" (повалення нинішнього українського уряду і заміну його проросійськими маріонетками) та відмовитися від своїх прагнень приєднатися до будь-яких зовнішніх блоків безпеки. Він також заявив, що для будь-якого мирного формату без участі Росії "неможливо" вирішити війну в Україні, і що політика Заходу і України, спрямована проти переговорів з Росією, є "ідіотичною".

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що такі вимоги Путіна продовжують відображати його давні ультиматуми, які ґрунтуються на припущеннях, що заперечують існування незалежної та суверенної України.

"Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише імітує свою зацікавленість у переговорах в рамках ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб переконати Захід піти на випереджувальні поступки, які порушують суверенітет України", - йдеться у звіті ISW.

Пропозиція російського диктатора створити альтернативну євразійську та світову систему безпеки за підтримки Китаю, в Інституті вивчення війни назвали підривом НАТО. У звіті це пояснення Путіна назвали "досить розпливчастим", але визнали таким, що узгоджується з його довгостроковою стратегічною метою розпаду західної єдності, розпуску Альянсу зсередини і руйнування нинішнього світового порядку.

Загалом, аналітики Інституту вивчення війни назвали промову Путіна спрямованою на введення в оману міжнародної спільноти та підрив участі країн у Саміті миру в Швейцарії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.