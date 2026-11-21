Головне із заяви Зеленського:
- Членство в НАТО - найзрозуміліша гарантія безпеки для України
- Українська армія посилила б Альянс
- Строки вступу залежать від того, як завершиться війна
Повноцінне членство в НАТО залишається найнадійнішою гарантією безпеки як для України, так і для Європи. Таку позицію озвучив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За його словами, на майданчику "Коаліції охочих" тему вступу до Альянсу порушували вже не раз. Він переконаний, що Франція та інші партнери усвідомлюють: найчіткіший запобіжник для України - саме членство.
Водночас президент наголошує, що вигоду від такого кроку отримали б не лише в Києві.
"І найзрозуміліше посилення НАТО - це взяти Україну і мати таку армію, як українська, серед союзників. Безумовно, це влаштовує обидві сторони: і Україну, і НАТО", - підкреслив Зеленський.
Прогнозів щодо того, коли саме Київ може отримати запрошення до Альянсу, глава держави не дав.
"Чи будемо ми в НАТО, чи не будемо, тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна", - зазначив глава держави.
Окремо Зеленський звернув увагу на фінансовий бік питання. На його думку, якщо Україна залишиться поза Альянсом, державі знадобиться значно більше ресурсів.
"Ну і, безумовно, якщо говорити з практичної точки зору, це більш дешева модель, тому що окрема українська армія без НАТО повинна мати не тільки мільйонну армію, відповідну авіацію, відповідну артилерію, й відповідну кількість ракет, можливість захищати небо самостійно", - підсумував він.
Чому НАТО потребує реформування та переосмислення
Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що Україні потрібен вступ до НАТО та ЄС, адже це належність до клубу цивілізованих держав.
За його словами, ця приналежність є ознакою того, що країна входить до передової групи держав - економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу.
Однак він переконаний у тому, що військово-політичний блок НАТО має змінитися й стати іншим.
"Бо НАТО, яке вагається, чи збивати йому "шахед" над своєю територією чи ні, не працює. Росія це розуміє. Ось чому Путін і говорить про те, що готує напад на Альянс: він прагне остаточно зламати НАТО, щоб там почали обговорювати, а не діяти. Такі оборонні альянси не мають цінності", - наголосив експерт.
Вступ України до НАТО - останні новини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що американська сторона вперше запитала Україну, чи погодиться вона вийти з Донбасу, якщо отримає членство в НАТО. Конкретної пропозиції поки немає - Київ обговорює з партнерами цілісний пакет гарантій безпеки.
Держсекретар США Марко Рубіо в закритих розмовах із західними дипломатами дав зрозуміти, що Україна не стане членом НАТО найближчим часом, а Кремль не готовий до мирної угоди щонайменше до весни 2027 року.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що не бачить Україну в НАТО. Він також додав, що Україна для Америки є партнером, але лише "у певному сенсі".
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