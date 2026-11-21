Коротко:
- У Подільському районі горіли два приватні житлові будинки
- Двоє людей постраждали, одного пораненого госпіталізували
- У п'яти районах Києва перебої з водопостачанням
Вранці 21 листопада внаслідок атаки російських окупантів на Київ у Подільському районі сталася пожежа у двох приватних житлових будинках, постраждали двоє людей. Удар стався наступного дня після масованої атаки на Україну в ніч на 20 листопада.
Рятувальники передали постраждалого медикам для госпіталізації, пожежу вже ліквідували. Про це повідомили в ДСНС Києва.
Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що в столиці двоє постраждалих, одного з них медики госпіталізували. За його словами, загоряння приватного житлового будинку в Подільському районі сталося через падіння уламків.
Ще в одному районі столиці уламки впали поза житловою забудовою, обійшлося без пожежі.
"У Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території. Без загоряння", - написав міський голова у Telegram.
У яких районах Києва немає води
У Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах знизився тиск у водопровідних мережах, частина мешканців тимчасово залишилася без води. Про це повідомили в КМДА.
У міській адміністрації запевнили, що ситуацію вже виправляють.
"Фахівці "Київводоканалу" працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах", - йдеться в повідомленні.
Набрати питну воду можна в міських бюветах. Адреси найближчих бюветних комплексів опубліковані на сайті КП "Київводфонд".
Чи можна повністю захистити міста від російських ударів: думка експерта
Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі наголосив, що стовідсоткового захисту від ракетно-дронових атак не існує. Водночас, на його думку, це не скасовує потреби захищатися всіма доступними засобами.
"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - наголосив фахівець.
Гончар також нагадав, що тактика масованих ударів не нова для росії: подібні атаки агресор уже проводив восени 2022 року.
"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - пояснив Гончар.
Атака на Україну - новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада росія атакувала Україну понад 480 ракетами та дронами. За даними Повітряних сил, сили ППО збили або подавили 462 цілі, серед них 79 крилатих ракет і 380 безпілотників. Атака тривала від вечора 19 листопада до ранку, влучання зафіксували на 23 локаціях.
Під ударом опинилися Київ і ще дев'ять областей. Унаслідок нічного обстрілу загинули восьмеро людей, ще 28 постраждали. У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги, поранено чотирьох людей.
У Києві вибухи лунали двома хвилями вночі. Через удари були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Південний і Дарницький мости, серед загиблих у столиці - троє працівників Київводоканалу. Після атаки частина споживачів у Києві та низці областей залишилася без світла.
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