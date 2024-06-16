Мирний саміт в Швейцарії: Шольц відповів, чи обговорювали 'мирний план Путіна'

Шольц зазначив, що пропозиції Путіна щодо відмови України від 4 областей спрямовані на відволікання уваги від Глобального саміту миру у Швейцарії.

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Шольц назвав єдину ціль так званої "мирної ініціативи Путіна" / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Країни-учасниці Глобального саміту миру у Швейцарії не обговорювали так званий "мирний план Путіна". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Guardian.

За словами канцлера, країни G7 розуміють, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна "не є серйозними".

Шольц зазначив, що пропозиції російського президента, які включають відмову України від чотирьох областей, припинення бойових дій та відмову від прагнення до членства в НАТО, були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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"Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія, відзначили відсутність Росії як перешкоду. Кремль заявив у суботу, що Захід неконструктивно відреагував на пропозиції Путіна щодо нової архітектури безпеки і мирних переговорів з Україною", - зазначають журналісти.

Що відомо про Глобальний саміт миру / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру - які результати саміту у Швейцарії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними агентства Reuters, у фінальній декларації Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, буде підкреслено відповідальність Росії як країни-агресора за розв'язання повномасштабної війни проти України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наступний Саміт миру має відбутися за участю Росії, де буде прийнято рішення про завершення війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що заяви диктатора Володимира Путіна напередодні Саміту миру не вплинуть на його порядок денний.

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