Пожежа охопила 250 кв. м, вогонь знищив квартири на верхніх поверхах будинку в Солоницівці.

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Наслідки удару по п'ятиповерхівці в Солоницівці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Дрон РФ влучив у п'ятиповерхівку в Солоницівці

Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей

Пожежа охопила 250 кв. м

Російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка на Харківщині. Унаслідок удару постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про наслідки удару по Солоницівці

Після влучання в будинку спалахнула пожежа на площі 250 кв. м. Вогонь охопив квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частину технічного поверху.

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Руйнувань зазнав не лише будинок, у який влучив дрон. У ДСНС перелічили інші пошкоджені об'єкти.

"Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали підрозділи ДСНС, зокрема:

кінологи;

сапери;

психологи;

офіцери-рятувальники громади;

вогнеборці місцевої пожежної команди.

Чому Шахеди залишаються загрозою для українських міст: думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників. За його словами, ефективність малої ППО зросла після того, як змінили підхід до оцінювання роботи підрозділів.

"Якщо раніше ти отримував результат, коли збив "Шахед", і нічого не отримував, якщо не збив, то потім почали враховувати різницю між тим, скільки цілей зайшло в зону відповідальності і скільки з неї вийшло. Якщо щось вийшло з твоєї зони - ти програв. І ситуація одразу суттєво змінилася", - пояснив експерт.

За словами Криволапа, у лютому Україна змогла підвищити ефективність знищення звичайних "Шахедів" приблизно з 50-55% до 85-90%. Водночас згодом Росія почала застосовувати реактивні "Шахеди", які складніше перехоплювати.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

​Удари по Харківщині - новини

Як повідомляв Главред, Харків регулярно потрапляє під удари ворожих безпілотників. Уночі 20 листопада російська окупаційна армія вдарила по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання дрона постраждали четверо людей, у будівлі вибито понад 50 вікон.

27 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Основ'янському районі міста. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них 4-річний хлопчик.

Удари по житлових будинках окупанти завдають і по інших містах Харківщини. Нещодавно росіяни зруйнували під'їзд будинку в Ізюмі. Тоді повідомлялося про багатьох поранених, рятувальники шукали людей під завалами.

У ніч на 11 листопада окупанти атакували Україну ракетою Х-59/69 та 163 ударними БПЛА. Тоді під удар потрапили Кривий Ріг, Харків і Запоріжжя. У Запорізькій області травмовано шістьох людей.

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