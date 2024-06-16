"Ми змусимо їх здатися": Мелоні відзначилась жорсткою заявою щодо росіян

Триває вже другий день Саміту миру у Швейцарії.

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Мелоні взяла участь у Саміті миру / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Італійська премʼєрка Джорджа Мелоні відреагувала на недавні "пропозиції" Путіна щодо нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не тільки Путіна, а й позиції всього Кремля.

Під час другого пленарного засідання Саміту миру Мелоні наголосила, що учасникам заходу "треба встановити мінімальні умови для дискусії" (про закінчення російсько-української війни, - Главред).

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

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Італійська премʼєрка додала, що ставити Росією такі умови - це дуже неправильно. Треба розвіяти наративи путінської пропаганди, зауважила вона.

"Маємо подивитися, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. Італія хотіла би брати у цьому участь і допомогти Україні дивитися у майбутнє. Якщо Росія не погодиться (з пунктами мирного плану, - Главред), ми змусимо її здатися", - підкреслила Мелоні.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Росія не бажає йти на поступки - головне

Напередодні "глава" Росії Володимир Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти приходили не "брати Київ за три дні", а мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Кремль вимагає від України вивести ЗСУ з чотирьох областей, навіть із районів, які РФ не окупувала. Крім того, Москва бажає, щоб Україна відмовилася від членства у НАТО. Лише після цього Путін "почне переговори".

В ОП відповіли, що заяви Путіна напередодні Саміту світу не вплинуть на його порядок денний. Двосторонніх переговорів із Росією на Глобальному саміті світу також не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

У свою чергу канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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