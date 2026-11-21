Зеленський дав інтерв’ю NBC News на тлі ударів по Кримському мосту та напередодні саміту АТЕС 2026 у китайському місті Шеньчжень.

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Як зупинити війну за 30 хвилин: Зеленський назвав головний важіль США та Китаю проти Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео NBC та відео Білого дому

Головне з інтерв’ю:

Поставки Patriot в Україну у 2026 році скоротилися у 3–4 рази

У жовтні втрати РФ склали 54 тисячі вбитих і поранених

Рішення щодо України без України Зеленський назвав риторикою

Президент не бачить у Путіна жодної гнучкості в переговорах

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по Кримському мосту абсолютно законною відповіддю на російські атаки на українську інфраструктуру. Він також заявив, що після війни міст "у будь-якому разі не встоїть". Також глава держави зазначив, що Путін не виявляє жодної гнучкості в переговорах. Крім того, Зеленський звинуватив Кремль у повторних ударах по рятувальникам, а Вашингтон і Пекін закликав зупинити війну за допомогою санкцій.

Розмова Зеленського з журналістом NBC News Річардом Енгелем була записана напередодні тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та РФ на полях саміту АТЕС у китайському місті Шеньчжень і на тлі ударів по Кримському мосту.

відео дня

Главред зібрав усі головні заяви Зеленського. Частина інтерв’ю була опублікована кілька днів тому. Детальніше ви можете прочитати в матеріалі: Як зупинити Путіна: головні заяви Зеленського перед самітом у Шеньчжені.

Чому Україна завдала удару по Кримському мосту

Інтерв’ю записали 18 листопада. За два дні до цього Сили оборони атакували переправу через Керченську протоку, і проліт автомобільної частини мосту обвалився у воду. Володимир Зеленський пояснив, що Київ дотримується свого принципу: відповідати дзеркально на кожен вид агресії. За його словами, так було після ударів по енергетиці та після блокади українських портів.

"Наше правило дуже чітке. Ми відповідаємо, якщо вони атакують нашу енергетику. Коли вони заблокували наше море з агропродукцією, ми мусили зробити те саме. Не атакувати цивільних, але позбавити їх можливостей, бо інакше вони не відчувають, що таке ця війна", - заявив президент.

Окремо він згадав удари РФ по українських залізницях і переправах. Зеленський підкреслив, що з початку 2026 року Росія цілеспрямовано руйнує логістику України, тому відповідь щодо Керченської переправи була очікуваною.

"З самого початку цього року у них була мета знищити нашу інфраструктуру, залізничні лінії та мости. Вони атакували кілька разів, і, звичайно, ми мусили відповісти. Це абсолютно легітимна ціль, бо вони окупували наш Крим", - сказав глава держави.

Як Україна збиває реактивні дрони РФ

Під час запису інтерв’ю в Києві оголосили повітряну тривогу, і розмова перейшла на тему протиповітряної оборони. Зеленський розповів, що проти нових російських безпілотників з реактивними двигунами зараз працює переважно авіація. Перехоплювачі, за його словами, застосовувалися активніше, поки з ними не виникли проблеми.

"Зараз це реактивні дрони. Ми можемо знищувати їх за допомогою F-16 та інших засобів. Сьогодні близько 65–70 % усіх реактивних дронів ми знищуємо за допомогою F-16", - розповів президент.

Головною вразливістю він назвав захист від балістичних ракет. Своїх протиракетних засобів Україна поки що не має, а постачання американських систем різко скоротилося.

"Без американської та європейської підтримки ми не можемо збивати балістичні ракети, тому що у нас немає протиракет українського виробництва. Цього року Сполучені Штати поставили втричі-вчетверо менше систем Patriot, ніж раніше. Ми можемо знищувати тисячу цілей на день, але не можемо знищувати балістичні ракети", - визнав Зеленський.

​ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Як Путін відреагує на руйнування Кримського мосту

Інтерв’юер NBC нагадав, що міст був для Путіна символом приєднання півострова. Володимир Зеленський відповів, що риторика Кремля нічого не змінює у статусі Криму. Він додав, що переправа слугує Москві логістичною артерією для перекидання озброєння.

"Неважливо, що Путін говорив про нашу землю й про Крим. Це наша земля, тимчасово окупована територія. Він має розуміти, що цей міст не встоїть у будь-якому разі", - наголосив президент.

Зеленський також дав зрозуміти, що питання Керченської переправи не закриється разом із закінченням активних бойових дій. Київ не змириться з мілітаризацією півострова, яким би чином не завершилася війна.

"Сьогодні, під час війни, чи завтра, коли війна закінчиться, ми знайдемо шлях. Дипломатичний чи військовий, але ми ніколи не визнаємо окуповані території й не погодимося на таку мілітаризацію нашої землі, бо він використовує цей міст для перекидання зброї", - заявив глава держави.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Чи готовий Путін до компромісу з Україною

Від теми Криму розмова перейшла до переговорів. Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер говорять про гнучкість російського лідера. Володимир Зеленський з цим не згоден. Він визнав, що Київ не знає всіх деталей діалогу між Москвою та Вашингтоном, але навів два показники, які, на його думку, свідчать про протилежне.

"Я думаю, що Путін не демонструє жодної гнучкості. Він жартує. Перша цифра: у жовтні Росія зазнала найбільших втрат з початку війни - 54 тисячі вбитих і тяжкопоранених. І ми бачимо, що листопад дасть дуже схожий результат", - сказав президент.

Другим показником Зеленський назвав зростання кількості загиблих мирних жителів. Він пов’язав це з тим, що Росія не змогла досягти серйозних успіхів на фронті.

"Коли він зрозумів, що за рік не може захопити великі частини нашої території, він почав дуже агресивно атакувати цивільних. Це величезна трагедія, тому що зараз у нас найбільша кількість загиблих мирних жителів", - зазначив він.

Подвійні удари Росії по рятувальникам

Окремо в інтерв’ю йшлося про тактику повторних ударів. Журналіст порівняв її з методами "Аль-Каїди" та ІДІЛ. Зеленський підтвердив, що росіяни дедалі частіше завдають ударів по місцю прильоту вдруге й втретє, коли туди приїжджають медики та сусіди постраждалих.

"Коли вони приїжджають, Росія атакує вдруге і втретє. У нас зараз багато прикладів, коли вони б’ють тричі, щоб убити якомога більше людей. Ця тактика не про гнучкість, не про мир і не про деескалацію", - заявив президент.

На запитання, як у таких умовах працюють екстрені служби, глава держави відповів, що для них існує спеціальний порядок дій. Але коли під завалами школи чи житлового будинку залишаються люди, рятувальники свідомо йдуть на ризик.

"Усе залежить від протоколу. Звісно, вони знають, що мають почекати певний час. Але коли зруйновано школу чи житловий будинок і всі розуміють, що там багато людей, яким можна врятувати життя, рятувальники ризикують собою й намагаються допомогти", - пояснив Зеленський.

Чи хоче Путін закінчити війну

З оцінки російської тактики Зеленський вивів відповідь на ключове питання інтерв’ю. За його словами, мета Кремля за роки війни не змінилася. Без тиску з боку Вашингтона вона не зміниться й надалі. Він упевнений, що президент США Дональд Трамп здатний домогтися від Москви поступок, якщо посилить тиск.

"Якщо президент Трамп і його команда чинитимуть на нього тиск хоч трохи сильніше, вони побачать, що Путін стане гнучкішим. Я впевнений. Він хоче знищити нас і перемогти у війні. Його мета - повністю нас окупувати. Він ніколи цю мету не змінював", - сказав президент.

Зеленський розкритикував спроби поставити сторони війни на один рівень. Він вважає, що розмови про жертви "з обох боків" без вказівки на агресора Москва сприймає як підтримку.

"Це потужний сигнал підтримки для Росії. Не можна порівнювати агресора та тих, хто його підтримує, із жертвою та людьми, які захищають своє життя й своїх дітей. Порівнювати, балансувати - це величезна політична помилка", - заявив глава держави.

Чому Трамп тисне на Зеленського, а не на Путіна

Журналіст запитав, чому Білий дім вимагає поступок саме від Києва, тоді як Москві пропонує угоди. Зеленський відповів, що особисте ставлення тут нічого не вирішує. За його словами, йдеться про відповідальність США як найбільшої демократії та про те, що війни такого масштабу рано чи пізно доходять і до Америки.

"Президент Трамп, я з вами згоден, вирішив знайти більш м’який шлях або більш м’який діалог із Путіним. Не знаю, це його тактика. Мої розмови абсолютно протилежні. Важливо не те, що партнери кажуть, а те, що вони зроблять", - підкреслив президент.

Він також визнав, що Україна вразлива до зовнішнього тиску, бо залежить від допомоги союзників.

"На нас тиснути нескладно, бо ми у війні. Ми обороняємося, нам потрібна підтримка. І, звісно, можна знайти інструменти впливу на Україну. Тиснути на нас простіше, ніж на Росію", - зазначив Зеленський.

Хто сильніший у війні - Україна чи Росія

Потім журналіст уточнив, чи не обирає Вашингтон Київ мішенню через його слабку позицію. Зеленський не погодився з самою постановкою питання. Він вважає, що війни розв’язують слабкі лідери, які бояться власного суспільства і того, що на них чекає після відходу з політики.

"Люди, які можуть розпочати війну, у будь-якому разі є слабкими, навіть перебуваючи в сильній позиції. Ситуації змінюються, люди - ніколи. Тому я вважаю, що Росія і Путін слабкі, вони всього бояться: людей, суспільства, бізнесу навколо себе", - сказав президент.

Україну він описав як країну, яка поступається супротивнику в ресурсах, але виграє в стійкості.

"Ми, звичайно, менша країна, у нас менше людей і менше зброї. Ми не агресори, але ми сильні люди і перебуваємо в сильнішій позиції, ніж Росія. Щоб пройти через усі ці випробування, ми мусили бути сильними", - наголосив Зеленський.

Чи боїться Зеленський замаху

Наступним стало питання про особисту безпеку. Журналіст послався на повідомлення про те, що Путін зняв заборону на ліквідацію українського лідера. Зеленський відповів, що попередження про підготовку замахів отримує регулярно. Але якщо постійно тримати їх у голові, неможливо нормально працювати.

"Кожна нормальна людина хоче жити й не хоче вмирати. Але ми зараз у стані війни. Багато людей, багато солдатів живуть і воюють, розуміючи, що можуть загинути. Ми робимо все це, бо мусимо вижити, бо хочемо жити й любимо це життя", - сказав президент.

Він розповів, що охорона радить йому частіше змінювати розпорядок дня, але повністю дотримуватися цих порад він не може.

"Повірте, я отримую цю інформацію зі ЗМІ, від розвідки, від спецслужб або від охорони. Мені кажуть: ви маєте бути обережнішими, маєте змінити свій розпорядок дня. Але я не можу, інакше це не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу", - заявив Зеленський.

Чи можуть США, Китай і Росія вирішувати долю України без неї

Наступне запитання стосувалося зустрічі в Китаї. Журналіст запитав, чи не побоюється Володимир Зеленський, що лідери США, Китаю та країни-агресора визначать майбутнє України за її відсутності. Привід - перший в історії саміт лідерів США, Китаю та РФ у Шеньчжені. Президент України відповів, що будь-які домовленості щодо держави без участі самої держави приречені. Він підкреслив, що це стосується й малих країн.

"Великі країни завжди вважають, що можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка, безперечно. Не можна ухвалювати рішення щодо будь-якої країни, навіть маленької, без участі цієї країни", - сказав президент.

Потім Зеленський звернувся безпосередньо до великих держав, які, на його думку, сьогодні роблять ставку на силовий тиск. Він попередив їх, що історія судитиме інакше.

"Ви думаєте, що можете приймати рішення, можете чинити тиск зараз. Але в історії, у довгостроковій історичній перспективі, ви виявитеся тими, хто припустився величезної помилки, а ця країна переможе", - заявив Зеленський.

Що змінилося після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

На підтвердження своєї позиції глава держави згадав двосторонній саміт лідерів США та Росії на Алясці. За словами Зеленського, саме тоді Кремль обіцяв Білому дому швидко захопити схід України. Ця обіцянка за минулі місяці так і не виконалася.

"15 місяців тому Путін сказав президенту Трампу, що за три-чотири, максимум п’ять місяців окупує всю східну частину України. А де ми зараз? Майже на тих самих позиціях. Росія за весь цей час втратила близько мільйона людей. Це божевілля", - зазначив президент.

На запитання про можливий "мирний план" за підсумками переговорів у Шеньчжені Зеленський відповів, що спершу вислухає американського президента. Будь-які домовленості щодо майбутнього України, ухвалені без Києва, він назвав порожніми словами.

"Ці троє можуть зустрітися й обговорювати що завгодно, у них є на це право. Але якщо вони захочуть щось вирішити щодо України, це буде просто риторика, а не реальний результат. Досвід цієї війни показав це вже кілька разів", - підкреслив він.

Зеленський уточнив, що питання про участь України у зустрічі обговорювали команди двох країн.

Чи піде Україна на територіальні поступки

Від дипломатії великих держав розмова повернулася до власної позиції Києва. Зеленський нагадав, що Україна неодноразово погоджувалася на американські ініціативи. Зокрема, у 2025 році в Саудівській Аравії вона підтримала безумовне припинення вогню, хоча спочатку наполягала на гарантіях безпеки.

"Команда президента сказала: безумовне припинення вогню. Я сказав: добре. Потім усі про це забули, зрозуміли, що Путін цього не хоче. Ми завжди говорили "окей". І лише коли йшлося про визнання окупованих територій, я казав, що ніколи цього не зроблю", - заявив президент.

Він також розповів, що ще до обрання Трампа попереджав його про позицію Путіна.

"Президент Трамп сказав мені: я стану президентом і закінчу цю війну за 24 години. Я відповів: дай Боже, але це буде складно, бо Путін завжди показуватиме, що хоче закінчити війну, а насправді він хоче вбивати нас і окупувати", - згадав Зеленський.

Він додав, що Україна відкрита до переговорів у будь-якому форматі та в будь-якій країні, крім Росії.

Хронологія припинення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Чи перевіряє Путін НАТО на міцність

Потім журналіст запитав про диверсії та порушення повітряного простору в Європі. Зеленський назвав це не припущенням, а встановленим фактом. Він перелічив країни, які вже зіткнулися з російськими дронами, атаками на судна та кібератаками.

"Він атакував дронами Польщу, Молдову, Румунію, країни Балтії - Естонію, Латвію, Литву. Здійснював атаки в територіальних водах Румунії, Болгарії, Туреччини на цивільні судна з українським зерном. Він використовує кібератаки проти США, Великої Британії, Італії, Норвегії, Фінляндії", - розповів президент.

"Він уже атакував країни НАТО і країни, що не входять до НАТО, країни ЄС і країни, що не входять до ЄС. Він робив це кілька разів", - підсумував Зеленський.

На запитання, чому Трамп при цьому звинувачує у війні його, а не Путіна, глава держави відповів коротко: він думає, що знає причину, але говорити про неї відкрито не повинен.

Що змінять вибори до Конгресу США для України

У інтерв’ю також торкнулися теми американських проміжних виборів. Зеленський сказав, що результат для України залежатиме від дій оновленого Конгресу. Він підкреслив, що США вже знаходили способи надати військову допомогу іншим союзникам.

"Конгрес, якщо захоче, може підтримати Україну. Сполучені Штати знайшли спосіб підтримати Ізраїль, країни Близького Сходу зброєю та пакетами допомоги. Коли США хочуть щось змінити, ця країна знає, як це зробити", - заявив президент.

Головною потребою він назвав засоби протиракетної оборони для захисту мирного населення.

"Нам потрібні засоби протиракетної оборони, просто щоб захищати людей. Я дуже вдячний за двопартійну підтримку. Сподіваюся, що Конгрес не дозволить агресору перемогти", - підкреслив Зеленський.

Чи можуть США та Китай зупинити війну Росії

На завершення журналіст запитав, що Зеленський сказав би Трампу, Путіну та Сі, якби опинився за їхнім столом. Президент відповів, що у Вашингтона та Пекіна достатньо економічних важелів, щоб закінчити війну за одну розмову. Для цього, за його словами, потрібно пригрозити Москві розривом торговельних відносин.

"У Китаю та США достатньо сили, щоб зупинити Путіна за одну зустріч. Якщо Китай і США скажуть, що введуть санкції, зупинять експорт, імпорт і торгівлю з Росією, - це кінець війни. Один діалог на 15–30 хвилин", - заявив президент.

Він зазначив, що в російських ракетах і дронах є компоненти з Китаю, Європи та США. Тому, на думку Зеленського, відсутність тиску з боку найбільших економік означає відсутність бажання закінчити війну.

"Недостатньо просто сказати, що ви хочете закінчити війну. Ви занадто великі для цього, занадто впливові економічно. Стабільність у світі залежить від таких великих гравців. І якщо ви не можете зупинити Путіна, значить, ви в цьому не зацікавлені", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео - повне інтерв’ю Володимира Зеленського для NBC News:

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