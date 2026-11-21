Українські війська відволікли резерви РФ хибним ударом, атакували їх дронами і мінували російську логістику за 30 км від фронту.

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Як ЗСУ переграли росіян на Харківщині / колаж: Главред, фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Ключові тези:

ЗСУ звільнили 204 кв. км і 14 сіл на півночі Харківщини

ISW не знайшов підтверджень оточення ЗСУ, про яке заявляв Кремль

Хибний удар танками заманив резерви РФ під удари дронів

Українські війська звільнили 204 кв. км і 14 населених пунктів на півночі Харківщини під час операції "Ведмежий капкан". Так вони зірвали плани країни-агресора Росії оточити підрозділи ЗСУ. Успіх забезпечили відволікаючий удар бронетехнікою, масоване застосування безпілотників, дистанційне мінування російської логістики та сувора оперативна безпека. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Про результати операції 20 листопада повідомив український полк. Звільнені території розташовані на північ і північний схід від Великого Бурлука.

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Командир 475-го штурмового полку ЗСУ підполковник Олександр Настенко в коментарі українській службі BBC зазначив, що операція ще не завершена. За його словами, підрозділи продовжують зачищати окремі прикордонні села.

Якими були плани РФ

За оцінкою ISW, російське командування планувало замкнути кільце поблизу села Приколотне. Наступати мали з двох боків: зі сходу через Артильне і Вільхуватку, із заходу через Вовчанськ і Білий Колодязь.

Наприкінці червня 2026 року російські підрозділи перейшли кордон біля Артильного і просунулися до Приколотного. Українські військові джерела тоді називали ситуацію майже критичною.

У вересні та жовтні Міноборони РФ і начальник Генштабу Валерій Герасимов заявляли, що в оточення потрапили тисячі українських військових. ISW підтверджень цьому не знайшов.

"Кремль намагається переконати Захід взяти вигадану Росією лінію фронту за основу мирних переговорів. Насправді в той самий час ЗСУ звільняли цю територію", - йдеться у звіті.

Як ЗСУ перехитрили окупантів

Ключовим елементом операції став відволікаючий удар. ЗСУ атакували Вільхуватку силами танків Т-80 і M1 Abrams, щоб створити враження, ніби головний наступ піде саме тут. Російське командування повірило в цей задум і перекинуло до села резерви.

Поки окупанти стягували сили на хибний напрямок, українські оператори дронів завдавали ударів по їхніх підрозділах. Після цього ЗСУ перейшли в наступ на інших ділянках. За даними Настенка, в інших атаках також брали участь танки й бойові машини піхоти Bradley.

Окремо ISW звертає увагу на мережеві системи з ретрансляторами, які дозволяли дистанційно мінувати російські наземні шляхи постачання приблизно за 30 км від лінії фронту.

"Завдяки суворій оперативній безпеці російське командування не встигло вчасно зрозуміти, що задумали українські війська", - підкреслили аналітики.

Abrams / Інфографіка: Главред

Де росіяни прагнуть розширити зону контролю

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що російські війська готуються активізувати наступальні дії на прикордонні Сумської та Харківської областей.

За його словами, на Сумщині окупанти намагаються захопити Рясне, а на Великобурлуцькому напрямку Харківщини можуть просуватися в бік Анищиного. Сили оборони відстежують підготовку противника.

Він підкреслив, що противник намагатиметься поширити контроль на інші ділянки прикордоння, де раніше йому не вдалося закріпитися.

"Вони будуть намагатися, скоріш за все, її розтягнути далі і далі, вони намагатимуться її тягнути вздовж усього кордону, а не тільки в деяких відтинках, де їм вдалося вклинитися раніше", - наголосив Трегубов.

Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони просунулися вздовж північного берега річки Вовча на південь від Новопавлівки, на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Найбільше штурмів окупанти тим часом ведуть на Добропільському напрямку, але просунутися там не можуть.

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. На Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Вільне Шахівської громади Покровського району Донеччини.

ЗСУ також спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення села Микільське Сумської області. Населений пункт залишається під контролем українських військових.

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