Дружина президента США також пожартувала, що Дональд Трамп на свято, найімовірніше, захоче просто пограти в гольф.

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Меланія Трамп заговорила про перемир'я на Різдво / Колаж: Главред, фото: instagram.com/flotus, Офіс президента України

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Меланія Трамп назвала мир у світі своїм різдвяним бажанням

Перша леді хоче, щоб перемир'я підписали до Різдва

Свято Трампи зустрінуть у Палм-Біч у Флориді

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що найбільше на Різдво хоче миру у світі, а конкретніше - щоб перемир'я між країною-агресоркою Росією та Україною підписали ще до свята.

56-річна Меланія 20 листопада взяла участь у сьомій щорічній церемонії запалення ялинки All-American Christmas Tree Lighting у штаб-квартирі Fox News на Манхеттені, де разом із дітьми прикрашала ялинку в студії телеканалу. Про це повідомило видання New York Post.

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Коли першу леді запитали, чого вона хоче отримати на Різдво, вона відповіла дуже коротко.

"Мир у світі", - відповіла дружина президента США Дональда Трампа.

Уточнюючи своє бажання, перша леді висловила надію, що угоду про припинення вогню між Росією та Україною підпишуть "до Різдва". Водночас вона пожартувала, що її чоловік, президент США Дональд Трамп, на Різдво, ймовірно, просто захоче зіграти партію в гольф.

Де Трампи святкуватимуть Різдво?

В ефірі програми Fox & Friends напередодні церемонії Меланія розповіла, що Різдво подружжя Трампів проведе в Палм-Біч у Флориді. Ялинку для Білого дому, за її словами, мають доставити в понеділок, а у вівторок перша леді візьме участь у традиційному помилуванні індички до Дня подяки.

Оформлення Білого дому до свят уже сплановане - цьогорічна тема прикрас має назву American Bloom.

"Це буде красиво", - сказала перша леді.

Співведучий Fox & Friends Браян Кілмід пожартував, що цього сезону в Білому домі буде ще "більше золота". Меланія з цим не погодилася.

"Е-е, не зовсім", - відповіла вона.

До Нью-Йорка перша леді приїхала на прем'єру свого двосерійного документального серіалу Melania, The Series. Ялинку заввишки 50 футів (близько 15 метрів) біля Fox News прикрасили 18 тисячами іграшок і 340 тисячами вогників.

Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Чи можливе перемир'я між Україною та Росією до Різдва: думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Китай уникає предметного обговорення завершення війни, хоча й постійно декларує прихильність до миру.

"Китай прекрасно розуміє: втручатися в цю історію, брати на себе відповідальність і щось від когось вимагати - хибна для нього стратегія. Він не хоче в це вплутуватися", - наголосив фахівець.

Говорячи про тристоронню зустріч лідерів США, Китаю та Росії, експерт заявив, що прориву в питанні війни від такого формату чекати не варто.

"Сам тристоронній формат нічого до цієї історії не додає. Так само він не додає нічого принципово нового до інших питань", - пояснив Розумний.

З ним погоджується старший науковий співробітник Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Меттью Бойс, який у коментарі Al Jazeera наголосив, що Кремль не поспішає йти на компроміси.

"Манера Путіна вести переговори, загалом, така: вимагати максимум, ескалювати й чекати, поки інші підуть на компроміс", - зазначив він.

Меланія Трамп - новини

Як повідомляв Главред, перша леді США Меланія Трамп після тимчасового режиму тиші в Олешках заявила про надію на стійкий мир. Під час евакуації цивільних з Олешок, яка тривала з 27 жовтня до 1 листопада, за словами Дональда Трампа, вивезли майже 800 осіб. Російська сторона тоді заявила про домовленість щодо регулярних гуманітарних місій у місті.

Згодом стало відомо, що Меланія Трамп написала особисті послання президенту України та очільнику Кремля. Листи Зеленському та Путіну передали через народного депутата Давида Арахамію та російського переговірника Кирила Дмитрієва. Омбудсман Дмитро Лубінець тоді вручив першій леді орден княгині Ольги I ступеня.

Тим часом команда Трампа продовжує контакти з обома сторонами війни. Зять американського президента Джаред Кушнер назвав головну умову мирної угоди - її мають погодити і Росія, і Україна.

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