Відновлення переправи може затягнутися на місяці, а Росії доведеться перевозити військові вантажі через окупований південь України.

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Найуспішніший удар по Кримському мосту - що з’ясувала європейська розвідка / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Удар 17 листопада по мосту назвали найуспішнішим за весь час

Повноцінний ремонт переправи може зайняти місяці

РФ доведеться перевозити вантажі через окупований південь України

Удар України по Кримському мосту 17 листопада, ймовірно, став найуспішнішим за весь час атак на переправу і серйозно підірвав логістику російської окупаційної армії в Криму. Повноцінне відновлення мосту може затягнутися на місяці.

Про це йдеться в оцінці європейської розвідки від 18 листопада, яку отримало видання Fox News. Колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав заявив, що пошкодження мосту може суттєво обмежити можливості Москви щодо постачання військ на півострові.

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"Росіяни вкрай обмежені в тому, як вони доставляють вантажі до Криму, і перерізання Керченського мосту серйозно, дуже серйозно підірве їхню здатність забезпечувати Крим", - сказав Брідлав.

За даними розвідки, 17 листопада українські ракети та безпілотники атакували міст, що з’єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом. Значна частина автомобільного полотна обвалилася в Керченську протоку, також були пошкоджені прилеглі залізничні колії.

Основному удару передувала багатотижнева операція проти російських систем ППО, радарів та засобів радіоелектронної боротьби навколо переправи. Уже 19 листопада Україна знову атакувала залізничну частину мосту й тимчасово зупинила рух поїздів - загалом за чотири дні відбулося три атаки.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Скільки часу займе ремонт Кримського мосту?

Європейська розвідка попереджає, що повноцінне відновлення переправи може затягнутися на місяці. Обмежений автомобільний рух потенційно вдасться відновити протягом кількох тижнів, однак заміна обваленої ділянки потребуватиме набагато більше часу, особливо якщо удари триватимуть.

Крім того, пошкодження в районі Керч-Єнікальського каналу можуть вплинути на судноплавство між Чорним і Азовським морями.

У Москви залишається сухопутний коридор через окуповані території півдня України. Однак, за оцінками розвідки, перенаправлення військових вантажів цим маршрутом збільшить час перевезень, створить загрозу атак українських безпілотників і додаткове навантаження на іншу транспортну інфраструктуру.

Чи готує Росія зимовий наступ?

Незважаючи на наслідки ударів по мосту, джерело в європейській розвідці, обізнане з російськими стратегічними оцінками, дало песимістичний прогноз. За його словами, Москва готується посилити зимовий наступ і може використовувати переговори зі США для тиску на Київ.

"Це має скоріше символічне значення, але також логістика зараз паралізована", - повідомило джерело Fox News.

Співрозмовник видання вважає, що Росія розраховує утримувати військовий тиск достатньо довго, щоб змусити Україну піти на територіальні поступки, особливо на сході.

"Вони твердо переконані, що до весни українці здадуться", - сказав джерело.

Філіп Брідлав з такою оцінкою не погодився. На його думку, російські війська несуть значні втрати, але не досягають відповідних територіальних результатів.

"У військовому плані ситуація складається не на користь Росії", - заявив генерал.

Водночас він визнав, що військові результати не обов’язково перетворюються на дипломатичні переваги: зміна підходу Вашингтона до переговорів може зміцнити позиції Путіна.

Чи можна відновити Кримський міст під час війни?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що в умовах війни повноцінно відремонтувати переправу росіянам не вдасться.

"В умовах війни це зробити нереально. Наші "добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою", - підкреслив експерт.

Описуючи масштаб робіт, Жданов перелічив етапи, через які доведеться пройти окупантам.

"Тож росіянам спочатку потрібно розгребти й прибрати всі уламки, потім створити новий проліт із новою аркою, відновити конструкції на самому мосту, тобто прольоти з обох боків зруйнованої частини, а потім повторити унікальну операцію з транспортування нової секції та її встановлення", - пояснив Жданов.

При цьому, за його оцінкою, ремонт обійдеться Кремлю дорожче, ніж саме будівництво.

"Крім того, ця робота коштуватиме дорожче, ніж весь міст - грошей на це піде просто море", - додав експерт.

Експерт з авіації Андрій Харук у коментарі Kyiv Independent оцінив терміни ремонту ще песимістичніше для росіян.

"Відновлення цієї ділянки займе не просто місяці, а рік або навіть довше", - заявив Харук.

Аналітик звернув увагу й на географічні наслідки удару для окупованого півострова.

"Це фактично перетворює Крим із півострова на острів", - зазначив експерт.

Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, атаки на Кримський міст почалися ще 16 листопада. Після першого удару арка мосту нахилилася, що поставило під сумнів стійкість конструкції. Тоді ж стало зрозуміло, що наслідки відчує російська логістика.

У ніч на 17 листопада міст атакували дронами та ракетами. За даними моніторингових каналів, арка автодорожньої частини впала у воду. Окупанти визнали атаку, але не обвал прольоту.

В Інституті вивчення війни (ISW) оцінили наслідки цих ударів. Аналітики дійшли висновку, що атака на Кримський міст показала вразливість Росії. Після цього Z-блогери вимагали від Кремля наносити удари по центрах прийняття рішень.

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