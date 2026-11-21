Актор з’явився на лондонському показі фільму "Одіссея", а Пірс Броснан уже привітав колегу у світі агента 007.

https://glavred.net/movies/pervyy-vyhod-posle-kastinga-chto-novyy-agent-007-skazal-o-roli-bonda-10814114.html Посилання скопійоване

Новий агент 007 висловився щодо ролі Бонда / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/007

Коротко:

Паттінсон вперше з'явився на публіці після оголошення про роль

Детально про Бонда актор висловився у заяві студії

Пірс Броснан привітав нового агента 007

Роберт Паттінсон, якого Amazon MGM Studios цього тижня затвердила на роль нового Джеймса Бонда, вперше з'явився на публіці після оголошення про кастинг. Коли зі сцени його привітали з новим призначенням, 40-річний актор відповів лише коротким "Дякую", а зал зустрів його оплесками.

Це сталося в п’ятницю, 20 листопада, на спеціальному показі фільму Крістофера Нолана "Одіссея" у лондонському кінотеатрі Odeon Luxe West End, у якому Паттінсон зіграв одну з ролей. Про це повідомило американське видання People.

відео дня

Разом із Паттінсоном на показі були його колеги по фільму Том Голланд, Саманта Мортон та Хімеш Патель. Інших коментарів щодо Бонда актор на заході не давав.

Що Паттінсон сказав про роль Джеймса Бонда?

Детально про нову роль актор висловився в офіційній заяві, яку поширила Amazon MGM Studios. У ній Паттінсон подякував творцям франшизи за довіру.

"Джеймс Бонд - один із найлегендарніших персонажів у кінематографі, і отримати довіру зіграти агента 007 - це честь, яка випадає раз у житті! Я вдячний Денісу, Емі, Девіду, Тані та всій команді Amazon MGM Studios за віру в мене. Сказати, що ця роль - втілення мрії, - це нічого не сказати. Я неймовірно натхненний цією співпрацею та майбутньою роботою з такою фантастичною командою", - заявив актор.

Режисером нового фільму про Бонда стане Дені Вільнев, сценарій пише Стівен Найт. Дата виходу та подробиці сюжету поки що не розкриваються.

Як Пірс Броснан підтримав нового Бонда?

Одним із перших нового агента 007 привітав Пірс Броснан, який грав Бонда у чотирьох фільмах у 1995–2002 роках. У 2010 році актори разом знімалися у драмі "Пам’ятай мене", де Броснан зіграв батька героя Паттінсона.

У середу, 18 листопада, Броснан опублікував в Instagram чорно-біле фото Паттінсона у смокінгу з пістолетом і звернувся до колеги з напутнім словом.

"Дорогий Роберте, ласкаво просимо у світ Бонда. Ти будеш чудовим. Було радісно спостерігати, як ти створюєш чудові роботи й йдеш від успіху до успіху. Насолоджуйся моментом", - написав Броснан.

Чи зможе Паттінсон повторити касовий успіх Бонда?

Засновник і головний редактор видання Programming Insider Марк Берман у колонці для Inc. зазначив, що студія зробила ставку на зірковий статус актора.

"Його кастинг дає Amazon MGM актора з усталеною впізнаваністю у блокбастерах", - написав Берман.

Разом із тим, за словами експерта, перед франшизою стоїть завдання не тільки утримати відданих шанувальників, а й розширити глядацьку аудиторію.

"Це порушує ще одне важливе питання: чи зможе Паттінсон залучити до Бонда нову аудиторію?" - задається питанням експерт.

Головним випробуванням для нового агента 007, на думку Бермана, стануть касові збори, на яких трималася франшиза.

"Але чи зможе Паттінсон відтворити магію касових зборів?" - підсумував він.

Джеймс Бонд - новини

Як повідомляв Главред, ім'я нового виконавця ролі агента 007 студія оприлюднила 16 листопада. Роберт Паттінсон зіграє Бонда у фільмі Дені Вільнева і замінить Деніела Крейга. Крейг виконував роль 007 з 2006 року.

До цього в ЗМІ з’являлися версії щодо інших кандидатів на цю роль. У травні видання Variety називало можливим новим Бондом британського актора Тома Френсіса. Пізніше вибір продюсерів припав на Паттінсона.

Пошуки нового агента 007 розпочалися навесні 2026 року. Тоді творці франшизи оголосили про початок кастингу та пообіцяли підійти до вибору обережно. Продюсерами фільму є Емі Паскаль та Девід Хейман.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред