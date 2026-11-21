Британський монарх за наполяганням лікарів та королеви Камілли переглянув свій режим харчування.

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Король Чарльз III змінив свої звички після онкологічного захворювання / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Ви дізнаєтеся:

Від якої шкідливої звички відмовився король Чарльз III

Яку просту страву монарх назвав своєю улюбленою

Король Чарльз III відмовився від багаторічної шкідливої звички пропускати обід після того, як у 2024 році у нього діагностували рак. Як повідомляє видання Hello Magazine, монарх за порадою лікарів і своєї дружини, королеви Камілли, почав регулярно обідати невеликими порціями.

Раніше Чарльз III свідомо пропускав обід, щоб не переривати напружений робочий графік. Незважаючи на те, що король спочатку не хотів змінювати звичний спосіб життя, турбота про здоров’я взяла гору. А під час недавньої прогулянки в Престоні він зупинився біля популярного фургона з їжею SpudBros і зізнався його власникам, братам Джейкобу та Харлі Нельсонам, у любові до картоплі в мундирі з сиром і квасолею.

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Король Чарльз не обідав багато років / скріншот із відео

"Сир і квасоля можуть бути поживним поєднанням. Квасоля є джерелом рослинного білка та клітковини, а сир - білка та кальцію, що допомагає підтримувати здоров’я кісток", - пояснила користь улюбленої страви монарха сертифікована дієтологиня та авторка книги "High Protein 100+" Фей Джеймс.

За словами колишнього королівського шеф-кухаря, окрім простої картоплі з сиром і квасолею, монарх також обожнює запечені яйця з сиром на сніданок і із задоволенням їсть свіжі фрукти, вирощені в саду його маєтку Хайгроув.

Як живе король Чарльз / скріншот із відео

Нагадаємо, що про те, що у короля Великої Британії Чарльза III діагностували онкологічне захворювання, Букінгемський палац офіційно оголосив у лютому 2024 року. Згодом 77-річний монарх поступово повернувся до виконання публічних королівських обов’язків.

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