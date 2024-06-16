У Байдена засумнівалися у здоровому глузді Путіна після його 'мирних пропозицій' Україні

Напередодні Путін вимагав від України віддати йому і ті райони, які Росія ніколи не окупувала.

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США вважають прийнятним план миру, обговорений на Саміті миру / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, не тільки суперечать статуту ООН, а й здоровому глузду.

Під час другого пленарного засідання Салліван підкреслив неприпустимість реалізації висунутих Росією вимог.

"Ми нещодавно почули бачення Путіним миру, коли він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупує, а й повинна покинути додаткові суверенні українські території, перш ніж Росія сяде за стіл переговорів. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально. Це відкидає статут ООН, мораль і просто здоровий глузд", - наголосив він.

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Натомість візія миру, яка була представлена на Саміті миру і яка спирається на принципах міжнародного права, є правильною візією рухатися вперед, долав радник Байдена.

"З нашої перспективи, цей захід є важливим рубіконом на шляху до досягнення миру. І Сполучені Штати Америки гордо ітимуть з Україною до її перемоги і миру", - відповів Салліван.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Росія не бажає йти на поступки - головне

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, у якому Росія не бере участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, та відмовитися від членства у НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл перемовин.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі перемовини, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

В ОП відповіли, що заяви Путіна напередодні Саміту світу не вплинуть на його порядок денний. Двосторонніх переговорів із Росією на Глобальному саміті світу також не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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